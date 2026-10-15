Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, explicó el motivo de su enfado cuando fue sustituido en el partido contra el AS Roma en la Liga de Campeones, la tarde del miércoles, en una escena llamativa que generó un gran revuelo en las redes sociales.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, devolvió al astro brasileño al once titular en el partido ante la Roma después de haberlo dejado fuera frente al Villarreal, pero no ofreció el nivel esperado.

El técnico portugués se vio obligado a sustituir a Vinicius en el minuto 59 para dar entrada al otro brasileño, Endrick, en un momento en el que el marcador reflejaba una desventaja del conjunto merengue por 1-3.

Sin embargo, Vinicius recibió la decisión de Mourinho con gestos de protesta y aseguró que no debía haber salido en ese momento.

Más tarde, Endrick brilló, marcó un gol y dio una asistencia para coronarse con el premio de mejor jugador del partido y liderar al Real Madrid hacia una emocionante victoria por 4-3.

Vinicius reconoce su bajón de nivel y elogia a Endrick

Vinicius declaró, en palabras recogidas por el diario español "Marca" tras el partido contra la Roma: "Es normal que me enfade después de ser sustituido, porque siempre quiero dar mi mejor nivel y ayudar al equipo. Pero los cambios marcaron la diferencia: Endrick cambió el ritmo del partido y fue el mejor, y Carlos (Espí) jugó pocos minutos y consiguió marcar".

Y añadió el astro brasileño: "Estoy enfadado conmigo mismo porque no estoy dando mi mejor versión, pero al final Vini siempre vuelve, y no tengo ninguna duda de que voy a recuperar mi nivel".

La postura de Vinicius ante los pitos de la afición del Real Madrid

El jugador del Real Madrid se refirió a los pitos que le dedica la afición del Santiago Bernabéu, asegurando que entiende el derecho de los aficionados a expresar su opinión, aunque considera que esos pitos no le ayudan a ofrecer su mejor rendimiento.

Vinicius señaló: "Puede que los pitos no me ayuden, pero la afición paga el precio de las entradas y tiene derecho a expresar su opinión. Jugamos mejor cuando la afición está de nuestro lado; Jude Bellingham rinde mejor, Kylian Mbappé juega mejor, y yo también soy mejor".

Y continuó: "Creo que es más fácil pitarme a mí, porque llevo más tiempo en el equipo y porque soy uno de los líderes del Real Madrid".

El brasileño lanzó un mensaje claro sobre su capacidad para superar este momento difícil: "Voy a volver. Cuando llegué aquí siendo muy joven, muchos se reían de mí, pero al final he marcado más de 100 goles con la camiseta del Real Madrid".

Cabe recordar que Vinicius se perderá los próximos cuatro partidos del Real Madrid en LaLiga debido a la sanción de suspensión que se dictó contra él la tarde del miércoles.