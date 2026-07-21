Según Fabrizio Romano, el mejor jugador del Mundial 2026 quiere jugar algún día con los blancos. «Rodri sueña con vestir la camiseta del Real Madrid. Le encantaría fichar por el Real Madrid», reveló el periodista en su canal de YouTube el lunes.

Para Rodri, criado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, sería volver a casa. Ya en marzo admitió: «No se puede rechazar tan fácilmente» una oferta del club blanco.

No obstante, Romano asegura que el fichaje no se plantearía hasta el próximo verano: «Por ahora, la operación está bloqueada por el presidente del Real Madrid». Se refiere a Florentino Pérez, quien, al parecer, aún no está convencido de la contratación y es el principal obstáculo.

Sin embargo, la situación podría cambiar en 2025 si el centrocampista quedara libre. Su contrato con el Manchester City vence en junio de 2027, y el club inglés intenta renovarlo con una oferta económica muy importante.

Getty Images

Además de campeón del mundo, Rodri cuenta con una extensa colección de títulos.

Llegó al City en 2019 tras pagar 70 millones de euros y, con los Skyblues, ha conquistado cuatro Premier Leagues, dos FA Cups y una Liga de Campeones. Además, en 2024 recibió el Balón de Oro. Ya entonces se rumoreó que podría recalar en el club que boicoteó la gala para suceder al dúo Toni Kroos-Luka Modric.

El domingo se proclamó campeón del mundo con España ante Argentina y fue nombrado mejor jugador del torneo. Dos años antes ya había ganado la Eurocopa con Alemania.

Getty Images

Olise también está en la agenda: ¿a quiénes ha fichado ya el Real Madrid?

En Madrid no es la única estrella del Mundial de la que se habla. Michael Olise también suena con fuerza para el Real Madrid y, al igual que Rodri, parece soñar con el traspaso. Según rumores, ya lo habría comunicado a sus compañeros de la selección francesa, aunque en el Bayern aún no se ha hecho oficial su deseo de marcharse.

Más allá de los rumores, los blancos ya han cerrado sus primeros fichajes. José Mourinho, de regreso al Bernabéu, contará la próxima temporada con los compañeros de Rodri en la selección campeona del mundo: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. Además, Mou busca a toda costa un nuevo fichaje para el centro del campo.







