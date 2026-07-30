En la lógica victoria por 15-0 del campeón récord alemán ante el equipo de novena división, Hoeneß explicó a Sport1 que se había disculpado con el director deportivo del FCB por sus declaraciones justo antes de la final de la Copa de Alemania en mayo.

Entonces, el patrón del club y presidente de honor del conjunto muniqués, en una entrevista con Spiegel, había cifrado en "60:40" las opciones de Eberl de seguir más allá del final de su contrato en el verano de 2027.

"Antes que nada, tengo que decir que estaba tremendamente enfadado conmigo mismo", señaló ahora Hoeneß, que además reveló que no esperaba que sus declaraciones fueran publicadas antes de la final de Copa contra el VfB Stuttgart. Eso fue "ingenuo", según el hombre de 74 años.

"Obviamente, mis declaraciones gustaron tanto que ya fueron hechas públicas el sábado por la mañana. Y así, naturalmente, no traté bien a Max antes del partido de Copa y también me he disculpado con él", explicó Hoeneß.

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Uli Hoeneß respalda a Max Eberl en el Bayern de Múnich

Mientras tanto, la situación se presenta de manera completamente distinta. Ante una pregunta al respecto, Hoeneß respondió que, "en este momento", situaría "en un 100 por ciento" las opciones de que Eberl pueda trabajar en el campeón récord alemán más allá de 2027.

El propio Eberl había informado el miércoles de una conversación aclaratoria y aseguró que la relación con el patrón Hoeneß es muy buena. El director deportivo del Bayern llegó a la Säbener Straße el 1 de marzo de 2024 como sucesor de Hasan Salihamidzic.

El consejo de supervisión debe decidir si el contrato, que se extiende hasta 2027, se amplía realmente. La reunión decisiva para ello podría ser ya la de finales de agosto.