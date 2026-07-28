El pequeño Nacho Fernández no sabía que una visita rutinaria al hospital pondría su vida patas arriba, y que el médico al que se encontraría lo condenaría a poner fin a su sueño antes de comenzarlo.

A un niño pequeño que vestía con todo el orgullo la camiseta del Real Madrid se le dice fríamente: "Tienes que olvidarte del fútbol para siempre, porque tienes diabetes".

Este duro momento que vivió el exdefensa del Real Madrid hace 24 años lo desveló por fin durante una emotiva entrevista con el diario español "As", en la que relató cómo aquel golpe de la infancia se convirtió en combustible para una trayectoria legendaria.

Nacho, de 36 años, sufre diabetes tipo 1 desde que tenía doce años. Y aunque ha convivido con la enfermedad hasta convertirla en una parte natural de su vida diaria, el momento del primer diagnóstico sigue grabado en su memoria como el más difícil de su vida.

Nacho dijo en unas impactantes declaraciones: "Estaba muy orgulloso de jugar en el Real Madrid siendo niño, y un viernes fui al hospital, y allí me comunicaron que tenía que retirarme del fútbol por mi diabetes. Pasé todo el fin de semana destrozado".

Y añadió: "Os podéis imaginar el fin de semana que pasé en el hospital. No me importaba la diabetes, no me importaba nada. Solo pensaba en que mi carrera futbolística había terminado. Fue muy duro. Todavía lo recuerdo como algo muy difícil que viví siendo tan joven".

Pero el milagro ocurrió el lunes, cuando entró a verlo el endocrino con una sonrisa que lo cambió todo, para decirle: "No, imposible, ¿quién te ha dicho eso?".

El excapitán del Real Madrid concluyó sus palabras con un mensaje inspirador: "Al final, la vida me puso en mi sitio. Y quizá esta enfermedad me hace más responsable y me hace cuidarme mejor. Y por encima de todo, lo que me alegra el corazón ahora es toda la gente que me escribe, todos los padres, todos los niños que me toman como ejemplo, que sufren esta enfermedad y ven que es posible que todos cumplan sus sueños".