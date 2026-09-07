«Me da motivación para lograrlo también»: cómo Harry Kane, del Bayern de Múnich, quiere alargar su carrera lo máximo posible

"Ya he dicho antes que Messi y Cristiano Ronaldo mejoraron cuando tenían poco más de 30 años e incluso bien entrados los 30", dijo Kane en una entrevista con TNT Sports. "Creo que yo mismo estoy en ese punto álgido, me siento físicamente en una gran condición, y también mentalmente."

Y Kane tendría la intención de mantener ese estado tanto tiempo como le sea posible. El final de la carrera deportiva es inevitable, pero siente suficiente motivación como para aplazarlo durante mucho tiempo. Algunos de los mejores jugadores del panorama le ayudan en ello.

"Me pregunto cómo puedo hacer para que esto dure para siempre", dijo Kane. "Como sabemos, no será así, pero cuando veo a jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, que juegan hasta finales de la treintena o incluso hasta los cuarenta, eso me da la motivación para lograrlo también."

Harry Kane: duro trabajo entre bastidores

Su ejemplar ética de trabajo contribuye a que este objetivo salga adelante.

"Trabajo mucho entre bastidores en mi recuperación, en mi forma física y en asegurarme de estar listo para jugar en cada partido, y creo que ese es un aspecto importante para marcar tantos goles", dijo Kane, que en la pasada temporada marcó unos increíbles 73 goles con el Bayern e Inglaterra.

La disponibilidad de un jugador, incluso cuando su rendimiento está fuera de toda duda, naturalmente no depende solo de su esfuerzo y su disciplina, aunque sí son un requisito básico.

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Harry Kane juega casi siempre

La tasa de Kane es excelente en ese aspecto. Con el Bayern participó en 94 de 102 partidos de la Bundesliga en tres años. Una sanción por acumulación de amarillas y molestias leves provocaron esas pocas ausencias. En su exclub Tottenham fueron 110 partidos de liga de 114 posibles en los tres años anteriores.

Él "intenta asegurarse de estar ahí para su equipo. Eso me permite jugar al nivel al que juego y marcar los goles que marco".

Fueron 73 goles en 2025/2026, una cifra que solo superó Messi en la temporada 2011/12 con 82 tantos. Kane es así un firme candidato al Balón de Oro, que se entregará a finales de octubre en Londres. En la presente campaña, el capitán de la selección inglesa suma dos goles en cuatro partidos oficiales, ambos los marcó en la Copa de Alemania.