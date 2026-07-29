"Me parece vergonzoso. Me avergüenza que en el fútbol estemos hablando de este tipo de pensamientos", dijo Eberl este miércoles en el marco de la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje Nathaniel Brown en Rottach-Egern.









"El fútbol", dijo Eberl, "no nos pertenece. Esto es un juego. La FIFA está ahí, para mí, para acompañar este juego, darle forma y reglas, organizar Mundiales". Sin embargo, en estos momentos tiene la sensación de que el organismo mundial "ya solo está ahí para obtener beneficios. Da la sensación de que solo se quiere hacer dinero, por todos los canales posibles. Como hijo del fútbol, esto me repugna."

El jefe del Bayern, Eberl, respalda los planes de boicot de la UEFA

De cara a la inminente reunión de crisis de la UEFA, en la que también se debatirá un boicot a competiciones de la FIFA -como una negativa a participar incluso en un Mundial 2030-, Eberl se expresó de forma positiva.

"Me parece bien. No soy partidario del boicot, sino siempre del diálogo. Pero si se llega a ese punto, entonces sí estaría realmente a favor de que nosotros, como Europa, también plantemos cara con firmeza y digamos: 'No, este no es nuestro deporte, esto no es lo que queremos'. Y entonces actuar en consecuencia", continuó Eberl.

No sabe "quién está alrededor del señor Infantino" -es decir, quién lleva una y otra vez al presidente de la FIFA, duramente criticado, a tener ciertas ideas-, pero: "¡La verdad es que se siente de mierda!"

Los planes de Infantino de querer vender, entre otras cosas, participaciones en el Mundial de fútbol a través de una filial de nueva creación llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), se filtraron y fueron confirmados el martes. Después llegó una ola de indignación mundial. Se habla de un "plan vergonzoso", de una "venta descarada", el anuncio del organismo mundial cayó, según el periódico suizo Blick, "como una bomba".

Antes de Eberl, ya se había pronunciado con claridad el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke. "Muchos en el fútbol europeo ven los planes de la FIFA como un ataque absoluto al fútbol. Comparto esa postura", dijo Watzke a kicker: "Aquí se está cruzando una línea". Las conversaciones habrían demostrado que sobre este asunto existe "unidad" entre las federaciones miembro europeas.

La FIFA e Infantino quieren aparentemente presionar a las federaciones

Mientras tanto, Infantino quiere aparentemente poner en práctica sus planes lo antes posible. En una carta a las 211 federaciones miembro, a la que ha tenido acceso ntv/RTL, comunicó que la FIFA confía en lograr una aprobación en un plazo de 53 días y para ello promete una suma de 40 millones de dólares estadounidenses. En caso de rechazo, según ello, solo habría diez millones de dólares estadounidenses.

La UEFA publicó a continuación otra declaración en la que dice que no quiere dejarse chantajear: "Hoy hemos sabido que la FIFA ha fijado a las federaciones un plazo dentro del cual deben apoyar sus planes; de lo contrario, se retirará la oferta de un pago único. Eso ya lo dice todo sobre lo que hay que saber de este plan".

Además, el organismo europeo subrayó que es consciente de la resistencia "considerable y creciente" contra el proyecto de la FIFA. "La FIFA no debe seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos desarrollar este deporte de la manera correcta. Ha llegado el momento de dar prioridad a federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados."