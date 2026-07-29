"Me parece vergonzoso. Me avergüenza que en el fútbol estemos hablando de este tipo de ideas", dijo Eberl este miércoles en el marco de la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje Nathaniel Brown en Rottach-Egern.









"El fútbol", señaló Eberl, "no nos pertenece. Esto es un juego. La FIFA está ahí, para mí, para acompañar este juego, darle formas y reglas, organizar Mundiales". Pero en este momento tiene la sensación de que el organismo mundial "ya solo está ahí para obtener beneficios. Da la sensación de que solo quieren ganar dinero, por todos los canales posibles. Como hijo del fútbol, esto me repugna".

El jefe del Bayern, Eberl, respalda los planes de boicot de la UEFA

Con vistas a la próxima reunión de crisis de la UEFA, en la que también se pretende debatir un boicot a competiciones de la FIFA -es decir, una negativa a participar también en un Mundial 2030-, Eberl se expresó de forma positiva.

"Me parece bien. No soy partidario del boicot, sino siempre del diálogo. Pero si llega a ese punto, entonces sí estaría realmente a favor de que nosotros, como Europa, también plantemos cara y digamos: 'No, este no es nuestro deporte, esto no es lo que queremos'. Y entonces actuar en consecuencia", continuó Eberl.

No sabe "quién está alrededor del señor Infantino" —es decir: quién lleva al presidente de la FIFA, criticado una y otra vez con dureza, a tener ciertas ideas—, pero: "¡La verdad es que se siente de puta pena!"

Los planes de Infantino de querer vender, entre otras cosas, participaciones en el Mundial de fútbol a través de una empresa filial de nueva creación llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) se filtraron y fueron confirmados el martes. Le siguió una protesta mundial. Se habla de un "plan vergonzoso", de una "venta descarada", y el anuncio del organismo mundial cayó, según el periódico suizo Blick, "como una bomba".

Antes de Eberl, el vicepresidente de la DFB Hans-Joachim Watzke ya se había pronunciado con claridad. "Muchos en el fútbol europeo ven los planes de la FIFA como un ataque absoluto al fútbol. Comparto esa postura", dijo Watzke a kicker: "Aquí se está cruzando una línea". Las conversaciones habrían mostrado que entre las federaciones miembro europeas hay "unidad" sobre este asunto.







