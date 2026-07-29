"Me parece vergonzoso. Me avergüenza que en el fútbol estemos hablando de este tipo de ideas", dijo Eberl este miércoles en el marco de la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje Nathaniel Brown en Rottach-Egern.

"El fútbol", señaló Eberl, "no nos pertenece. Esto es un juego. La FIFA está para mí para acompañar este juego, darle forma y reglas, organizar Mundiales". Pero en este momento tiene la sensación de que el organismo rector del fútbol mundial "solo está ahí para obtener beneficios. Da la sensación de que ya solo se quiere hacer dinero, por todos los canales posibles. Como hijo del fútbol, eso me repugna".

El jefe del Bayern, Eberl, respalda los planes de boicot de la UEFA

Con vistas a la próxima reunión de crisis de la UEFA, en la que también se debatirá un boicot a las competiciones de la FIFA -es decir, una negativa a participar incluso en un Mundial 2030-, Eberl se expresó de forma positiva.

"Me parece bien. No soy partidario del boicot, sino siempre del diálogo. Pero si llega a ese punto, entonces sí estaría realmente a favor de que nosotros, como Europa, también plantemos cara y digamos: 'No, este no es nuestro deporte, esto no es lo que queremos'. Y entonces actuar también en contra de ello", continuó Eberl.

No sabe "quién está alrededor del señor Infantino" -es decir: quién le sugiere ideas al presidente de la FIFA, criticado una y otra vez con dureza-, pero: "¡La verdad es que se siente de puta pena!"



