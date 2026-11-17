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El portero alemán Marc-Andre ter Stegen ha reconocido que está listo para volver a Ámsterdam lleno de confianza. El jugador del Ajax elogió la presión tras pérdida de su equipo después de la contundente victoria por 5-0 ante Países Bajos.

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Una victoria contundente en Berlín

Alemania cerró de forma espectacular la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA: goleó 5-0 a Países Bajos en el Olympiastadion y se hizo con el primer puesto del Grupo A2. Para Marc-Andre ter Stegen, portero del Ajax, la rotunda victoria supuso un importante golpe psicológico frente a su gran rival.

Aunque pasó una noche relativamente tranquila bajo palos gracias a una asfixiante presión alta, Ter Stegen contribuyó a dejar la portería a cero en un partido histórico que supuso la derrota más abultada del siglo para Países Bajos.

El poder de la presión tras pérdida

Al analizar el partido en una entrevista concedida tras el encuentro, Ter Stegen destacó cómo la agresiva presión tras pérdida de Alemania desbarató por completo la salida de balón neerlandesa y generó ocasiones constantemente.

«Hoy hemos visto un partido realmente fantástico. Hubo muchos momentos en los que fuimos claramente superiores. Hoy merecimos ganar por esta diferencia», afirmó Ter Stegen.

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«En la primera parte, creo que cada vez que perdíamos el balón presionábamos de inmediato hacia delante, poníamos al rival bajo presión y, como resultado, encontrábamos una y otra vez espacios que aprovechar tras recuperarlo. Naturalmente, eso siempre te da la sensación de que, en ese momento, no pueden salir».

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¿Se atreve a volver a Ámsterdam?

Terminada la concentración internacional, el guardameta alemán se enfrenta a una situación singular a nivel de clubes mientras se prepara para regresar a Países Bajos, donde actualmente juega cedido en el Ajax, uno de los grandes de la Eredivisie.

Cuando le preguntaron si se atrevía a volver a Ámsterdam después de golear a la selección, Ter Stegen respondió con una sonrisa: «Eso espero. Al fin y al cabo, no es nada personal. Aun así, para mí siempre es un partido especial. Sin duda debemos seguir siendo humildes y continuar exactamente de la misma manera. Ese es el camino. Nadie nos regala nada. Hoy también lo hemos visto. Tuvimos una energía inmensa sobre el terreno de juego. Naturalmente, vuelvo a Ámsterdam lleno de confianza».

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Un equipo con hambre de cara al futuro

Con la vista puesta en los cuartos de final y en la evolución de la estructura de la selección bajo las órdenes de Jurgen Klopp, Ter Stegen subrayó que el hambre del equipo impulsa sus éxitos.

«Durante la última concentración, que fue bastante larga, tuvimos dos equipos. El entrenador pudo hacerse una idea general y amplia de los jugadores que tenía a su disposición. Al final, creo que durante esa concentración eligió a quienes consideraba mejores para ese momento», explicó Ter Stegen.

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«Al fin y al cabo, el fútbol es un deporte en el que cuenta el rendimiento. Especialmente en la selección, siempre necesitamos a los mejores jugadores. Cuando acabas con un equipo dispuesto, con ganas y con hambre, puede salir algo grande».