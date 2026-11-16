«¡Me alegré por ello!»: la madre de Cristiano Ronaldo arremete contra Portugal tras la humillación ante Dinamarca

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La desastrosa derrota de Portugal por 4-1 ante Dinamarca ha dado un giro inesperado después de que Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, lanzara una durísima crítica contra la selección. En unas contundentes declaraciones, admitió que disfrutó con la humillación y aseguró que su hijo recibió un mal trato antes de retirarse de la selección.

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La indignación de una madre tras el descalabro en Copenhague

Getty Images

La selección portuguesa quedó tocada tras caer por un contundente 4-1 ante Dinamarca, un resultado que supuso un difícil comienzo de etapa sin su emblemático excapitán. Mientras la derrota provocó una preocupación generalizada entre la afición, Aveiro adoptó una postura mucho más combativa y sugirió que el equipo recibió exactamente lo que se merecía. Su frustración parece deberse a la forma en que el cinco veces ganador del Balón de Oro puso fin a su trayectoria récord con la selección bajo la actual dirección.

Durante un acto en el Sporting CP, Aveiro no ocultó su satisfacción al ver sufrir a Portugal sobre el terreno de juego. «La derrota fue merecida y me alegré por ello», declaró a los medios. Sus palabras han causado una gran conmoción en la prensa deportiva portuguesa, especialmente por la condición de su hijo como el mejor jugador de la historia del país. El delantero de 41 años puso fin recientemente a su etapa con la selección, pero el malestar por su salida sigue siendo un importante tema de conversación para su familia.

Acusaciones de falta de respeto dentro de la plantilla

Más allá del resultado, el enfado de Aveiro se centró en la falta de reconocimiento que, a su juicio, recibió la estrella del Al-Nassr durante sus últimos meses con la selección. Criticó en particular un reciente homenaje organizado para el delantero, que, en su opinión, la federación gestionó mal. Según su madre, el legendario número siete, que disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles con su país, merecía una despedida más personal. Sostuvo que «el homenaje debería habérsele rendido en su presencia», en lugar de celebrarse como finalmente se hizo.

Las críticas no se limitaron a la federación: Aveiro atacó directamente a los jugadores que compartieron vestuario con su hijo. Acusó a sus antiguos compañeros de no apoyar al futbolista que los condujo a los títulos de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones. Según se recogió, afirmó: «En la selección no fue respetado, ni siquiera por sus compañeros». Esta contundente acusación apunta a una importante fractura interna durante el último capítulo de los 23 años de trayectoria internacional de Ronaldo, que comenzó en agosto de 2003.

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Jorge Jesus responde a las contundentes acusaciones

Getty Images

Mientras el ambiente en torno a la selección se vuelve cada vez más tenso, Aveiro sugirió que solo un club comprende realmente el legado de su hijo. Señaló al Sporting CP, el club donde comenzó la carrera profesional de Ronaldo, como la única institución capaz de rendirle el homenaje que merece. Insistió: «Es aquí, en el Sporting, donde vamos a rendirle homenaje. Aquí reconocen lo que vale». Estas palabras distancian aún más a Aveiro de la actual dirección de la selección, incluido el seleccionador Jorge Jesus, cuyo desencuentro con el jugador antes de su retirada fue ampliamente conocido.

Pese a las provocaciones, Jorge Jesus optó por no entrar en la polémica cuando le preguntaron por las declaraciones en una rueda de prensa . El técnico de 72 años, que recientemente vio a su equipo sufrir en defensa en ausencia de su veterano líder, se negó a participar en una disputa pública. Jesus señaló: «¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también. La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que respeto mucho. Una madre siempre es una madre, no se puede hacer nada al respecto. Entiendo sus declaraciones». Su negativa a contraatacar puede calmar la polémica inmediata, pero la salida de Ronaldo sigue proyectando una larga sombra sobre el futuro de Portugal.