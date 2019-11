McManaman en DAZN: "Bale está contento en el Real Madrid, se quiere quedar"

El exjugador de Real Madrid se sincera en una entrevista con DAZN en la previa del Liverpool - Manchester City de este domingo.

Steve McManaman se ha sincerado con DAZN en la previa del Liverpool - Manchester City del próximo domingo (17:30 h). El exjugador del ha analizado para la plataforma la actualidad deportiva de los blancos y del .

En tu etapa de jugador con Zidane, cuando fuisteis compañeros en el Real Madrid, ¿pensabas que podría llegar a tener ese éxito como entrenador? ¿Crees que puede repetir en el futuro?

Sí, él puede repetir, pero es muy difícil, cuando eres un míster del Real Madrid porque hay mucha presión, necesitas ganar cada partido. Tienes muchos jugadores buenos, pero es muy difícil ganar cuando tienes equipos como el Barça o el ... Pero él puede repetirlo.

¿Cómo ves el futuro de Bale en el Real Madrid?

No lo sé, Gareth está contento en el Madrid, él se quiere quedar. No sé si tiene un futuro en el Real Madrid porque muchos medios comentan que no tiene futuro ahí, que él quiere jugar en ... Creo que él está contento en el Real Madrid..

Es difícil porque ahora el Real Madrid tiene muchos jugadores buenos. La polémica en Madrid, es muy distinta a la de .

Si tuvieras que elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi, ¿con quién te quedarías?

No lo sé, un día con Cristiano y al siguiente con Leo. No lo sé. Cristiano ha jugado en Inglaterra, , o . Pero Leo es el rey del . Depende de lo que se quiera, Cristiano es un jugador increíble y Leo también. Es un placer verlos a los dos en esta zona, porque cuando marcas 50 o 60 goles cada año, un gol por partido, son increíbles los dos.

Sobre Jürgen Klopp, a veces se le ha vinculado con otros clubes que no tienen nada que ver con el Real Madrid.

Creo que Jürgen necesita quedarse en el Liverpool, porque es un míster fantástico. Pero no sé si él quiere trabajar en , por ejemplo, porque siempre hay una sombra del Bayern de Múnich, el equipo de Alemania. Pero no sé si quiere trabajar en España. Es un míster increíble.

¿La Premier por encima de ? Sobre el tridente en el Liverpool Salah, Firmino y Mané, ¿crees que es el tridente soñado?

Sí, en este momento sí. Porque cuando estás jugando bien por ejemplo en Inglaterra, hay un club en España como Real Madrid o Barcelona que quiere a estos jugadores. Pero en este momento tenemos suerte porque los mejores clubes, están en Inglaterra. Entonces, tú no necesitas jugar en el Real Madrid, por ejemplo, porque los mejores equipos son Liverpool y . Entonces los aficionados del Liverpool estamos muy contentos con el tridente.

¿Crees que hay algún equipo que puede batir al Liverpool esta temporada en la o es imposible?

No lo sé. En este momento el Liverpool está más fuerte que el Barça, que el Madrid o que el , pero necesitas algo de suerte cuando jugas en la Liga de Campeones. También en febrero, marzo, los equipos en España, estarán más fuertes y con más capacidad. Pero hablando de ahora, Liverpool y Manchester City son los mejores clubes en Europa.

Las semifinales de hace unos meses, en el partido de Anfield, el 4-0, ¿ese es el mejor partido que ha vivido Anfield?

Creo que sí, hay noches fantásticas: cuando pierdes 3-0 en el Camp Nou y en Anfield juegas sin Salah y sin Firmino y ganas 4-0 en una atmósfera increíble y loca….. Creo que es una de las mejores noches de la historia del Liverpool, y el Liverpool tiene una gran historia, pero esa noche frente al Barcelona fue muy especial.