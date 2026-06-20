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Hussein Hamdy

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McGinn: «Marruecos se ha salido con la suya... y el árbitro me ha privado de un penalti que me correspondía»

J. McGinn
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Una imagen polémica

John McGinn, centrocampista de Escocia, afirmó que Marruecos se salvó de un posible penalti en la segunda parte.

Los Leones del Atlas vencieron 1-0 a Escocia en la madrugada del sábado, en la segunda jornada del Mundial 2026.

McGinn declaró a la BBC: «Estamos decepcionados. Creemos que pudimos aportar más y mostrar nuestro potencial. El árbitro podría habernos ayudado en jugadas dudosas donde la diferencia era mínima. No hay problema en dejar seguir el juego, pero debe ser coherente y justo para ambos equipos».

Y añadió: «A veces las cosas te salen bien. Si nos hubieran concedido dos penaltis que se podían haber pitado a nuestro favor, no creo que el VAR hubiera intervenido».

Y añadió: «Por el rabillo del ojo vi que un defensa marroquí se abalanzaba; toqué el balón primero y luego me derribó. Para mí es penalti. A veces lo pitan y otras no, pero si lo hubiera señalado en el campo, no habría revisión posible».

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Y concluyó: «Marruecos se salió con la suya en esa jugada. Pero debemos ser mejores y crear ocasiones en el juego abierto, sin depender de las decisiones arbitrales».

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