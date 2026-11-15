Compartir Sigue a GOAL en Google

El portero de Turquía, Berke Ozer, ha reconocido la enorme amenaza que representan Kylian Mbappe y Michael Olise antes del enfrentamiento entre ambas selecciones en la Liga de Naciones de la UEFA. Mientras Francia busca recuperarse de la derrota ante Italia, Turquía prepara un planteamiento defensivo sólido en Burdeos.

Anuncios

Mucho en juego en Burdeos para Francia

Francia vuelve a jugar en casa este domingo por la noche, en el Matmut Atlantique de Burdeos, con la necesidad de lograr una victoria decisiva ante Turquía para clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Zinedine Zidane sufrió el jueves su primera derrota desde que él asumió el cargo: se adelantó pronto, pero Italia remontó y se impuso por 3-1 en Milán.

Ese tropiezo dejó a Francia empatada a puntos con Italia y solo un punto por delante de Bélgica. Lo que parecía un camino sencillo hacia la clasificación se ha convertido en un duelo decisivo en la última jornada.

Ozer destaca la amenaza de Mbappe y Olise, dos jugadores de talla mundial

Francia recibirá en Burdeos a una Turquía ya descendida a la Liga B tras perder por un ajustado 2-1 ante Bélgica, aunque el equipo de su nuevo seleccionador, Sergen Yalcin, sigue dispuesto a complicarle los planes. El portero turco Berke Ozer es plenamente consciente del enorme reto que afronta su defensa para contener el ataque de Francia, repleto de estrellas.

«[Kylian] Mbappe y [Michael] Olise están entre los mejores jugadores del mundo», afirmó Ozer antes del partido.

Anuncios Anuncios

«También creemos en nosotros mismos y haremos todo lo posible para detenerlos».

Related Topics

Próximos partidos FRA UEFA Nations League A 14:45 TUR Ver

Yalcin prepara cambios defensivos para contener a Francia

Turquía dejó destellos prometedores en su último partido, entre ellos un espectacular lanzamiento de falta de Arda Guler contra Bélgica, pero Yalcin lamentó los errores defensivos que acabaron costándole caros a su equipo. Tras encajar goles fáciles en Esmirna, el seleccionador confirmó que adoptará un planteamiento más prudente frente a Francia.

«Nos organizaremos de forma un poco distinta contra Francia que en el partido ante Bélgica. Seremos ligeramente más defensivos», explicó Yalcin.

Anuncios

«Las posiciones de los jugadores también cambiarán. Cambios así son muy normales, dependiendo del rival».

Francia busca sellar su pase a cuartos de final

Pese a la presión surgida de repente tras el toque de atención recibido en San Siro, Zidane mantiene una gran confianza en la capacidad de su plantilla para reaccionar y lograr la clasificación. Con Mbappe y Olise como previsibles referentes en ataque, Francia depende de sí misma y juega en casa.

Anuncios

Una actuación disciplinada en Burdeos garantizará a Francia un puesto en los cuartos de final de marzo y mantendrá bien encaminada su campaña en la Liga de Naciones.