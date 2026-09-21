El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, habló sobre la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid y la polémica arbitral que acompañó al partido.

Mbappé dijo en una entrevista al diario As, mientras se dirigía a firmar el acuerdo con su nueva marca deportiva, la compañía suiza On: "La derrota en el derbi es un paso atrás. Fue muy difícil".

Y subrayó: "Queríamos ganar, y sabíamos qué tipo de partido nos esperaba. Pero el equipo lo dio todo, y seguiremos adelante, porque la temporada todavía es larga, y tenemos que seguir por el camino correcto".

Mbappé dio su opinión sobre la gran polémica arbitral y sobre si el Real Madrid no tuvo la oportunidad de disputar el derbi en condiciones de igualdad.

El francés explicó: "Creo que nunca he sido un jugador que hable mucho del árbitro. Y no voy a empezar ahora. Pienso algunas cosas, pero me las guardo para mí. Nunca he sido un jugador que actúe de esta manera, y no voy a empezar ahora. El árbitro es humano, comete errores, y hubo errores, pero no quiero entrar en ese tema".

Mbappé considera que ha llegado el momento de mirar hacia adelante y trabajar para cambiar la situación, al decir: "Tenemos que trabajar y dar más. Los demás pueden hablar, pero somos nosotros los que tenemos que dar más y trabajar para que el entusiasmo y los títulos vuelvan al Madrid".

Mbappé también habló sobre la nueva etapa que comienza en Francia con Zinedine Zidane, y dijo: "Es una nueva etapa con un nuevo entrenador. Nos espera la Liga de Naciones, y son 4 partidos en los que veremos cómo transcurre todo, y será algo nuevo para todos, porque todos estábamos acostumbrados solo a Deschamps. Será un cambio para nosotros, pero creo que todo saldrá bien".

Zidane fue, de hecho, quien llevó a Mbappé a Valdebebas cuando era niño para estudiar la posibilidad de que se incorporara a la academia del Real Madrid, y sobre ello dijo: "Sí, fue hace años. Es el primero que me llevó al Real Madrid, a la Ciudad Deportiva, y yo tenía entonces trece o catorce años, hace mucho tiempo".

Y continuó: "Ahora Zidane se ha convertido en el entrenador de la selección de mi país. Es como una película maravillosa, pero es real, y estamos ante un nuevo proyecto en Francia, y tenemos dos años para prepararnos para la Eurocopa, y en eso es en lo que trabajamos ahora".

Y por último, habló sobre su visión de la lucha por el Balón de Oro, una semana antes del cierre de las votaciones, y dijo: "Creo que ya lo he dicho todo sobre este tema. A la gente no le gustaba cuando hablaba mucho de ello, pero esa es la realidad".

Y concluyó: "Esa es la realidad. Estoy tranquilo con ello, tranquilo. He hecho todo lo que estaba en mi mano, y creo que he hecho un buen trabajo. Y ahora hay que esperar".

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