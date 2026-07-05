Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Mbappé supera por sí solo a cuatro de las grandes selecciones del Mundial

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Paraguay vs Francia
Paraguay
K. Mbappe
Portugal vs España
Portugal
España
Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Francia
Marruecos
EE. UU.
Paraguay
Portugal
España
México
Inglaterra
Brasil
Noruega

La estrella del Real Madrid volvió a llevar a los Galos a cuartos de final

Kylian Mbappé lideró a Francia a cuartos de final del Mundial 2026 al anotar, ayer sábado, el único gol ante Paraguay desde el punto de penalti.

Su tanto, además, elevó a 11 sus goles en eliminatorias desde 2018.

Lee también

¡Marruecos iguala a todas las selecciones africanas juntas en la fase de clasificación para el Mundial!

Ibrahim Hassan: «No vemos a Messi… pero tenemos 26 como él en la selección de Egipto».

Con 11 tantos, supera en este periodo a Brasil e Inglaterra (10 cada una), a Portugal (9) y a España (4).

Los “Gallos” avanzaron a cuartos con un 1-0, gol de Mbappé de penalti en la segunda parte, en un encuentro marcado por interrupciones y calor intenso, mientras Paraguay intentaba frenar el ritmo con entradas duras y errores tácticos.

Con este triunfo, Francia se medirá a Marruecos en cuartos, tras la goleada de los Leones del Atlas a Canadá (3-0).


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google