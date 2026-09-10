Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, respondió a las críticas dirigidas a su rendimiento sin balón, al considerar que el jugador acostumbrado a ofrecer niveles excepcionales durante años queda más expuesto a que se ponga el foco en los aspectos que no aporta, en lugar de en las cosas que hace bien.

Mbappé afirmó, durante una entrevista con el diario francés "L'Équipe": "Creo que esto no es normal, pero es la vida de alguien que ha vivido la excelencia durante años. Ya no soy nada nuevo. Todo el mundo sabe desde hace años lo que puedo hacer. Y creo que este es el lado humano del asunto".

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Y añadió Mbappé: "Es normal que la gente mire siempre lo que uno no hace. Cuando lo lleva haciendo desde hace 10 años, la gente ya no mira lo que hace. Saben que es capaz de hacerlo. Por eso intentan siempre fijarse en lo que no hace. Y desde ese momento, no es algo que me tome de forma personal".

Sobre las críticas en general, el delantero merengue dijo: "Tengo un enfoque equilibrado hacia las críticas: hay críticas constructivas y hay críticas ilógicas. Las críticas no me asustan y, cuando tomo una decisión, no pienso en la posibilidad de ser criticado. Si sé que la decisión es correcta para mí, o incluso si no lo es pero es necesaria, mi trayectoria ha demostrado que sigo avanzando".

Y sobre lo que dicen algunos de que el equipo puede sufrir por su culpa, pese a marcar muchos goles, el exjugador del Paris Saint-Germain respondió: "Este argumento me parece menos lógico. Si no marco, me preguntarán por qué no marco".

Y agregó: "Aprendí que, cuando eres futbolista, hay millones de entrenadores que tienen una opinión sobre cada partido, y no todos son felices en sus casas. Cada uno tiene su punto de vista, pero yo creo que el objetivo del fútbol es marcar goles y anotar más que tu rival".



