Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se pronunció sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, quien perdió la vida este martes a los 30 años de edad.

El Tenerife anunció la muerte de su jugador a las ocho de la mañana de este martes, una noticia que sumió en una profunda tristeza al club, a su afición y a la familia del fútbol.

El Tenerife dijo al inicio de su mensaje: "Estamos destrozados por la intensidad del dolor, se nos han anudado las palabras por la conmoción y no podemos creer que esto sea real".

El Tenerife añadió: "No hay palabras de consuelo, ni hay nada que pueda aliviar este sentimiento colmado de tristeza. Estamos junto a su afligida familia y a sus seres queridos, y junto a todos los miembros de la familia del Tenerife que hoy lloran este cruel final".

Kylian Mbappé escribió, en una publicación en la red "Instagram": "Enorme tristeza. No hay palabras. Que tu alma descanse en paz".