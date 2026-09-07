Mbappé sobre la carrera por el Balón de Oro: ¡Votaría por mí mismo!

Kylian Mbappé no tiene intención de esconderse en la carrera por el Balón de Oro, ya que el delantero francés del Real Madrid defendió con firmeza sus opciones de conquistar el galardón.

Así lo hizo en un fragmento de una entrevista con la revista "France Football", que se emitirá íntegra durante el próximo periodo.

Mbappé, horas antes del anuncio de la lista de candidatos al premio, según recogió el diario Marca, dijo: "Tengo la sensación de que soy capaz de ganarlo este año, por eso no me he alejado de ese objetivo", asegurando que el Balón de Oro sigue siendo uno de sus principales objetivos a corto plazo.

El delantero del Real Madrid apoyó su defensa de su candidatura en el carácter individual del premio, en respuesta a quienes lo critican por no haber conseguido títulos colectivos durante la pasada temporada.

Dijo: "Es un premio individual, y se tiene en cuenta lo que el jugador ha ofrecido a nivel individual".

Y añadió: "La gente dice que no he ganado títulos, pero nunca he visto un Balón de Oro concedido por unanimidad a un jugador que lo haya ganado todo cada vez. No sé si algún día ha habido un jugador que lo haya ganado con el 100% de los votos, y eso significa que siempre hay alguien que considera que no lo merecía".

El Mundial sigue siendo el argumento más destacado de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro, después de terminar el torneo como máximo goleador y hacerse con la Bota de Oro, un logro del que la estrella francesa se enorgullece enormemente.

Dijo: "Convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial, y superar a todas las grandes leyendas del deporte a lo largo de la historia en el torneo más importante que existe, es algo que atrae las miradas, un acontecimiento mundial".

Y prosiguió: "Terminar como máximo goleador los torneos de las grandes competiciones, donde participan los mejores jugadores del mundo, es algo importante. La historia siempre debe ser recompensada".

Y afirmó con claridad: "¿A quién votaré? A mí mismo".

Y añadió: "Pero entiendo a quienes votan de forma diferente, no estamos en una dictadura del pensamiento. Cuando miro los argumentos, y cuando miro la competencia, me digo a mí mismo que mi triunfo del premio no sería un robo".

Las declaraciones de Mbappé llegan en un momento decisivo, ya que "France Football" anunciará mañana la lista de los treinta candidatos a la septuagésima edición del premio, en una temporada en la que ningún jugador cuenta con una ventaja clara.

El periodo de evaluación se extiende hasta el 19 de julio, el día en que España se coronó campeona del Mundial a costa de Argentina, con Rodri llevándose el premio al mejor jugador del torneo, convirtiéndose el centrocampista español en uno de los principales rivales de Mbappé por el galardón.

A pesar de ello, las opciones de Mbappé afrontan un obstáculo evidente representado por la ausencia de grandes títulos en su temporada.

Ni el Real Madrid logró terminar la temporada con títulos destacados, ni la selección de Francia consiguió coronarse en el Mundial, por lo que Mbappé no pudo culminar sus destacados números individuales con un gran título colectivo.

Este factor es uno de los aspectos que a menudo influye en la carrera por el Balón de Oro durante los últimos años, lo que enfrentará los enormes logros goleadores de Mbappé con la importancia de los títulos colectivos a la hora de determinar la identidad del ganador del premio.

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