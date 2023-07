Mbappé, sobre el Balón de Oro: "Jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide"

"La gente a veces piensa que soy arrogante", dice el delantero francés en una extensa entrevista a "France Football".

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain pretendido por el Real Madrid, concedió en las últimas horas una entrevista para la revista "France Football" en la que repasa todos los temas de la actualidad, con su futuro en el aire después de decir que no quiere renovar con el club galo más allá de 2024, cuando acaba su contrato.

¿Su última temporada en la Ligue1?

“¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1?. Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”.

No descarta salir del PSG

“Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo esta hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Porque odio participar. No está en mi naturaleza, no es lo que soy y no tengo miedo de decir lo que quiero, incluso cuando las cosas no salen como me hubiera gustado. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”.

El problema del PSG en Champions League

“No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”.

Las críticas que recibe por su juego

“He estado anotando mucho durante años. Entonces, para la gente, se vuelve normal. Nunca me quejé de que mis actuaciones fueran banalizadas. Y yo mismo banalizaba lo que hacía Messi y lo que hacía Cristiano Ronaldo. Estamos en una sociedad de consumo, donde está bien lo que has hecho, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, por supuesto, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago”.

No se descarta para ganar el Balón de Oro:

“El Balón de Oro con las reglas antiguas, te habría dicho que no podría ganarlo, pero, con las nuevas sí. Piden que elijas al jugador más impresionante, al que más impacto tuvo, al que más resolutivo, al que más quemó la retina. Ya veremos, pero creo que sigo siendo candidato, esa es la verdad. Muchas cosas me enorgullecen. Primero, el haber seguido ganando títulos (Ligue 1) es para lo que jugamos”.

La final perdida por Francia ante Argentina en el Mundial

“Esto es solo un aplazamiento. Creo que ganaremos otro. El grupo tiene este deseo, este sueño. Espero poder decir dentro de unos años que todo fue mal para bien, incluso si perder una final de la Copa del Mundo seguirá siendo algo malo para siempre. Pero he aprendido a vivir con eso y ya no es un dolor para mí. Es parte de la historia, está en el pasado”.