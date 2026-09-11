Mbappé se pone por encima de todos: ¿quién ha hecho una temporada mejor que la mía para ganar el Balón de Oro?

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, aseguró que cree en su capacidad de ganar el Balón de Oro este año, insistiendo en que lo que ofreció la temporada pasada lo convierte en el más merecedor del premio, pese a su ausencia de títulos colectivos.

Mbappé afirmó, en una entrevista con el diario "L'Équipe": "Tengo la sensación de que puedo ganarlo este año. Es uno de mis objetivos, y no queda mucho tiempo", subrayando que no ve ninguna contradicción entre el hecho de que el premio sea individual y la importancia de los títulos colectivos.

Y añadió: "Siempre he pensado que el Balón de Oro debe otorgarse a un jugador realmente excepcional. Por supuesto que hay un aspecto colectivo, porque el fútbol es un deporte de equipo, pero al final es un premio individual", señalando que su visión del galardón se formó durante la época de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El delantero del Real Madrid habló con gran confianza sobre sus opciones, diciendo: "Durante años, me consideré el mejor jugador del mundo. No vi a ningún jugador mejor que yo", explicando que aceptaba que Messi o Ronaldo ganaran el premio, pero que no habría intercambiado su lugar con el resto de ganadores del mismo.

Mbappé también se defendió de las críticas que recibe por no cumplir con las tareas defensivas, asegurando que marcar goles no puede considerarse un problema para el equipo, y dijo: "Ese argumento no tiene sentido. Si no marco, preguntarán: ¿por qué? El fútbol gira en torno a marcar goles y superar al rival".

Al mismo tiempo, reconoció que puede aportar más en defensa, mientras considera que ofensivamente es capaz de generar más ocasiones, afirmando que posee un talento especial en este aspecto, y que no quiere perder su posición entre la élite de los jugadores.

Mbappé abordó su relación con la afición del Real Madrid y los abucheos que recibió, diciendo: "Estas cosas pasan. ¿Sabes cuántos jugadores han sido abucheados en Madrid? Todos siguen vivos", asegurando que ha llegado a entender que la afición expresa su malestar cuando no está satisfecha.

La estrella francesa elogió a su entrenador José Mourinho, describiéndolo como muy inteligente, y dijo: "Sabe lo que hace y hacia dónde va. Es importante para los jugadores tener una orientación a seguir. Con él, tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar el éxito", revelando que el técnico le pidió simplemente: "Marca goles".

Mbappé también habló de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerando que son dos jugadores que cambiaron las reglas del juego y dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol, afirmando que él pertenece a la generación que llegó después de ellos y se inspiró mucho en ellos.

El delantero del Real Madrid manifestó su admiración por varios talentos jóvenes, encabezados por Lamine Yamal, Estêvão, Arda Güler, Endrick, Warren Zaïre-Emery y Désiré Doué, afirmando que todos ellos tienen las cualidades necesarias para forjar grandes trayectorias.

En cuanto a sus años en el Paris Saint-Germain, Mbappé subrayó que podría haber fichado por cualquier club europeo, pero eligió quedarse en París porque era feliz allí, y también se negó a restar importancia a los logros del club francés tras haber ganado la Liga de Campeones de Europa dos veces desde su marcha.

Mbappé concluyó sus declaraciones sobre el Balón de Oro reafirmando su gran confianza en que merece el premio, diciendo: "Nadie hizo una temporada mejor que la mía el año pasado", en uno de sus mensajes más claros sobre su ambición de ganar el premio individual más importante del fútbol.