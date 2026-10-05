El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, se ausentó del entrenamiento de su equipo celebrado este lunes en Valdebebas, de cara al enfrentamiento ante el Villarreal el próximo sábado en LaLiga.

El diario "As" señaló que Mbappé llegó a Madrid, donde el avión del francés aterrizó esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en compañía de su pareja, Ester Expósito, a las 11:16 de la mañana, hora española, tal y como captaron las cámaras del programa "El Chiringuito".

El Real Madrid comenzó su entrenamiento en Valdebebas a las 10:30 de la mañana, por lo que resulta evidente que el francés no estuvo presente en esa sesión.

No obstante, se espera que acuda hoy a Valdebebas para continuar con su programa de recuperación y entrenamiento tras su lesión de rodilla, que no le impedirá participar en el partido ante el Villarreal.

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Mbappé sufrió un fuerte dolor en su rodilla izquierda durante el primero de los cuatro partidos que disputó con la selección francesa durante el parón internacional.

Aquel encuentro fue el debut de Zidane como entrenador, y el delantero del Real Madrid marcó el único gol del partido ante Turquía. Mbappé sintió el dolor en el momento de golpear el balón, lo que obligó a su sustitución. El propio Mbappé pidió el cambio, y por fortuna lo hizo, ya que el Real Madrid cree que, de haber seguido jugando, la lesión habría requerido una operación.

El delantero viajó a España para someterse a pruebas médicas, y los resultados revelaron que sufre una "hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda".

Y dado que se trata de la misma rodilla en la que Mbappé sufrió un fuerte esguince la temporada pasada, cundió la preocupación en el Real Madrid. Sin embargo, el problema resultó ser leve, y Mourinho contará con Mbappé en el partido de su equipo ante el Villarreal el 10 de octubre.

Se trata de una buena noticia para Mourinho, que necesita el brillo del francés Mbappé para devolver al Real Madrid al buen camino esta temporada, ya que el equipo marcha actualmente a seis puntos del Barcelona en LaLiga y afronta una etapa decisiva del curso: tras recibir al Villarreal y al Sevilla, el equipo viajará al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona el 25 de octubre.