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Mbappé sacude el Mundial: la derrota ante Marruecos le da el trono de Francia y un récord histórico

K. Mbappe
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La estrella francesa hace historia

Kylian Mbappé, capitán de Francia, marcó un gol espectacular contra Marruecos.

En el 60’, batió a Yassine Bounou con un disparo preciso por la izquierda.

Según Opta, es el primer jugador en llegar a 10 participaciones en dos Mundiales.

Lee también: Derribó el trono africano y rivalizó con Pelé: Bouadi hace historia en el Mundial

Mbappé ya suma ocho goles y dos asistencias, igualando su marca en Catar.

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Además, se convirtió en el primer francés en llegar a 100 participaciones en goles (64 tantos y 36 asistencias).

Así, Mbappé lidera de nuevo la tabla de goleadores del torneo, empatado con Lionel Messi, ambos con 8 tantos.


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