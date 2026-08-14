Mbappé revela una virtud de Mourinho y hace una promesa a la afición del Real Madrid

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, elevó el techo de sus aspiraciones antes del inicio de la nueva temporada, asegurando que el objetivo del equipo es claro y consiste en regresar a los podios de la gloria, y subrayando que los jugadores del conjunto merengue tienen el deseo y la concentración necesarios para lograrlo.

Mbappé habló en una entrevista con el canal oficial del Real Madrid sobre sus preparativos para la nueva temporada y sus aspiraciones con el equipo, además de su relación con el entrenador José Mourinho, asegurando que la próxima etapa exige al Real Madrid "dar un paso adelante" para conquistar títulos.

Mbappé busca liderar al Real Madrid hacia los títulos tras una temporada en blanco en 2025-2026, mientras que la estrella francesa fracasó en su intento de conducir a la selección de Francia al título de la Copa del Mundo este verano.

Mbappé: Mourinho conoce el camino de la victoria

Sobre su regreso a los entrenamientos y su preparación para la nueva temporada, Mbappé dijo, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Estoy muy contento de volver y de tener las primeras impresiones con el equipo, el nuevo cuerpo técnico, mis compañeros y todos los trabajadores de Valdebebas. Siempre es bueno regresar aquí y prepararse para la temporada".

La estrella francesa habló con optimismo sobre Mourinho, asegurando que la comunicación entre ambos comenzó hace mucho tiempo, y dijo: "Hablamos mucho durante el Mundial, y también durante los últimos días aquí. Es muy positivo contar con un entrenador con esta experiencia, que sabe cómo ganar y conoce el camino que debemos seguir para lograr las victorias".

Y añadió: "Como jugador, es magnífico tener un entrenador que sabe hacia dónde se dirige. Creo que su presencia es algo positivo para nosotros".

"Ahora es el momento de trabajar al máximo"

Mbappé considera que el periodo de preparación representa la mejor oportunidad para trabajar a plena capacidad antes del comienzo de los partidos oficiales, y explicó: "Intento dar lo máximo de mí, porque este es el periodo en el que podemos trabajar todo lo posible".

Y continuó: "Cuando comienzan los partidos, se trata más de gestionar las cargas. Ahora es el momento adecuado para trabajar al máximo y conseguir la sensación que se necesita, para estar listos de cara al primer partido de Liga".

Mbappé se compromete a regresar a los podios de la gloria

Sobre los objetivos del Real Madrid en la nueva temporada, Mbappé fue claro en su mensaje al decir: "Creo que tenemos que ganar, y estoy seguro de que este año volveremos a ganar títulos. Estoy seguro de ello".

Y agregó: "Es lo que queremos, y va a suceder porque siento que el equipo tiene el deseo. Estaremos concentrados durante todo el año para hacer feliz a la afición del Real Madrid, pues no hay nada más importante que ganar títulos con el equipo y sentir la alegría de la afición".

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Dos años de su primer gol con la camiseta del Real Madrid

Mbappé recordó su primer gol con el Real Madrid, dos años después de aquel momento, asegurando que fue algo excepcional para él.

Y dijo: "Fue un día muy especial. Tu primer partido con un nuevo equipo siempre es especial, y cuando el equipo es el Real Madrid, la cosa se vuelve aún más importante y mágica, sobre todo porque fue en una final".

Y añadió: "Disfruté de aquel día; un gol, un título, una sonrisa, y todo fue maravilloso. Han sido dos años llenos de cambios para mí, porque era la primera vez que salía de mi país, y la experiencia fue muy positiva".

Y prosiguió: "Quiero mucho al club, y me encanta jugar en la Liga española y vivir en España, aquí en Madrid. Es muy importante para un jugador sentirse cómodo en la ciudad en la que vive".

Y cerró sus palabras en este sentido con un mensaje claro: "Creo que ha llegado el momento de dar un paso adelante y ganar títulos".

"Fichar por el Real Madrid era un sueño"

Mbappé aseguró que vestir la camiseta del Real Madrid sigue siendo para él el cumplimiento de un viejo sueño, al decir: "Era un sueño venir aquí, y sigue siendo un sueño estar aquí cada día y tener esta oportunidad".

Y continuó: "Soy una persona que sabe disfrutar del presente, y disfruto de estar aquí y sé la suerte que tengo de estar en el Real Madrid, pero ahora tenemos que ganar".

Y explicó: "Puedes estar en cualquier lugar, pero cuando estás en el Real Madrid, tienes que ganar títulos y conquistar campeonatos. Por eso estoy aquí y, como he dicho, ganaremos títulos este año".

El mensaje de Mbappé a la afición del Real Madrid

Al cierre de sus declaraciones, Mbappé dirigió un mensaje directo a la afición del conjunto merengue al decir: "Hola, madridista. Este es un mensaje para daros las gracias por todo el apoyo que nos brindáis durante los dos años que he pasado aquí".

Y añadió: "Sé que este año será más importante, y que lograremos grandes cosas juntos. Tenemos que estar preparados, y ya lo estamos".