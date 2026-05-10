Mbappé publica de repente un mensaje en Instagram cuando el Real Madrid va perdiendo 2-0 contra el Barcelona

Kylian Mbappé causó revuelo el domingo por la noche durante El Clásico sin siquiera jugar. Cuando el Real Madrid perdía 2-0 ante el Barcelona, el delantero francés publicó en Instagram: «Hala Madrid», junto a una foto de su televisor con el partido.

El mensaje llegó cuando el Barcelona ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. Mbappé, lesionado, veía el partido en casa y eligió ese instante para manifestarse.

En España la publicación generó revuelo. «Alguien debería explicarle a Mbappé que es mejor no publicar algo así cuando vas perdiendo 2-0 en el Clásico», tuiteó Fran Navarro.

Mbappé lleva semanas bajo fuego de la afición madridista pese a sus 41 goles en 41 partidos; le reprochan su falta de implicación y lo ven como símbolo del malestar interno.

Esta semana se lanzó una petición en línea, firmada por millones según varios medios, para que se marche. Las críticas crecieron cuando se supo que pasó parte de su recuperación de vacaciones en Sicilia.

Además, según The Athletic, se enfadó en un reciente entrenamiento.







