Mbappé presiona con fuerza: ¡el Balón de Oro debe otorgarse al mejor jugador individual!

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, afirmó que no siente ninguna "frustración" por no haber ganado hasta ahora el Balón de Oro, y añadió al mismo tiempo: "Puede que sea un buen año para mí".

Mbappé no ganó ningún título la temporada pasada -un factor importante en la toma de decisiones-, ya que ocupó el cuarto puesto en el Mundial con Francia y no logró conquistar ningún trofeo con el Real Madrid.

Sin embargo, en declaraciones a la cadena "CNN Sports" en el marco de un nuevo acuerdo de patrocinio con una marca de ropa deportiva, dijo que aún tiene opciones de ganar, argumentando que el premio debe otorgarse al mejor jugador individual.

Y continuó: "El fútbol es un deporte de equipo, pero existen premios colectivos para representar esa supremacía colectiva".

Prosiguió: "Cuando hablamos del Balón de Oro, se lo concedemos a un solo jugador, es decir, al mejor jugador, a la persona que demuestra ser la mejor, y cada gran competición muestra algo".

Los principales rivales de Mbappé por el título este año parecen ser la estrella emergente del Barcelona, Lamine Yamal, y la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane. Además, se espera que Lionel Messi gane el premio por novena vez, una cifra récord, debido principalmente a su destacada actuación con Argentina en el Mundial.

Y pese a que Mbappé no pudo conquistar el segundo título mundial con Francia, ofreció un torneo inolvidable en el que marcó 10 goles para llevarse el premio de máximo goleador del Mundial, aunque aseguró que no está frustrado por no haber logrado ganar el Balón de Oro con anterioridad.

Completó sus declaraciones: "Porque como competidor, siempre quieres ganarlo todo. Así que, al final, por supuesto que quieres ganar, todo jugador quiere ganar, pero tenemos que esperar".

Mbappé lleva días presionando con el inicio de una campaña mediática en la que ha hablado en más de una ocasión de su merecimiento de coronarse con el Balón de Oro 2026, y también protagonizó un enfrentamiento con su compañero en la selección francesa Ousmane Dembélé por el prestigioso premio.

Sobre su presencia con la selección de Francia bajo la nueva dirección técnica de Zinedine Zidane, explicó: "Este es el comienzo de una nueva era en la selección nacional, y estamos muy contentos con su incorporación (Zidane). Veamos lo que haremos. Creo que todos esperan mucho de nosotros, y hay muchas lecciones que se pueden aprender del rendimiento del equipo en Norteamérica este verano".

Y continuó: "Somos uno de los mejores equipos del mundo, y todos lo han visto. Pero tenemos que trabajar en los detalles para ser los mejores del mundo, y creo que todos lo han visto también".

Concluyó sus declaraciones: "Al final, fue una experiencia estupenda para nosotros porque creo que hicimos felices a los aficionados de todo el mundo, pero no logramos lo que aspirábamos. Sin embargo, no puedo decir que fue un fracaso".

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