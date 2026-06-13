Mbappé opina sin tapujos sobre el nuevo fichaje del Real Madrid y reserva un lugar especial para Pogba

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, opinó sobre el nuevo fichaje del club mientras se encuentra con la selección francesa en Estados Unidos para la final del Mundial 2026.

Los Bleus debutarán el martes ante Senegal en el Grupo 9, que también integra a Irak y Noruega.

Medios como Agence France-Presse confirman que el Real Madrid fichó gratis a Ibrahima Konaté, defensa del Liverpool, hasta 2030.

En declaraciones a L'Équipe, Mbappé elogió a Konaté: «Es un defensa muy agresivo, en el buen sentido. No comete errores, es fuerte en el marcaje y hace que el rival sepa que tendrá una noche difícil».

Y añadió: «Me encantaría tener en mi equipo defensas como él: decididos, tácticamente flexibles, capaces de perseguir al rival y ganar los duelos individuales cumpliendo la disciplina táctica».

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Elogió también a N'Golo Kanté y afirmó: «No le asusta retirarse aunque llegue a los 64 años».

Mbappé rehusó comparar al mediocampista de los Bleus Mano Koné (Roma) con Paul Pogba, diciendo: “No hay que compararlo con Pogba, pues eso implicaría esperar que haga lo mismo, y no lo logrará. Solo hay un Paul Pogba, y espero que solo haya un Mano Koné”.

Elogió también a sus compañeros en la delantera, Ousmane Dembélé y Michael Olise, y sobre Dembélé afirmó: «Está en su mejor momento, maduro y decisivo. Puede brillar en este torneo. Ojalá madure un poco nuestra relación, porque siempre es igual (ríe). Nos conocemos desde los trece años, hablamos todos los días y compartimos intereses. Lo hemos vivido todo juntos y queremos ganar el Mundial por segunda vez».