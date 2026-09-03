El Real Madrid anunció, en la tarde de este jueves, al ganador del premio al mejor jugador del equipo durante el mes de agosto, tras un fuerte arranque de la nueva temporada en la Liga española.

El astro francés Kylian Mbappé se llevó la carrera a su favor, superando al resto de los jugadores del equipo, encabezados por el inglés Jude Bellingham, para hacerse con su primer premio mensual con el conjunto merengue esta temporada.

La coronación de Mbappé llegó después de haber marcado 4 goles en los primeros 3 partidos que disputó el Real Madrid en la Liga española, y de haber jugado 270 minutos completos, además de rematar 18 balones a la portería de los rivales, junto con completar 111 pases a sus compañeros.

A pesar de perder el premio, Jude Bellingham también ofreció un fuerte comienzo con el Real Madrid en la Liga, ya que participó en 3 partidos, en los que marcó dos goles y dio otras dos asistencias en 245 minutos, contribuyendo a 4 goles durante las tres primeras jornadas de la temporada.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Real Betis, en la tarde del viernes, dentro de la competición de la cuarta jornada de la Liga española.

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El conjunto blanco ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga con 9 puntos de los primeros tres partidos, mientras que afronta el encuentro en medio de numerosas ausencias.