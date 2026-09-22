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Loai Mohamed
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Mbappé: No imaginaba lograr esta hazaña, ¡es una locura!

K. Mbappe
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El astro francés, orgulloso de su logro histórico

Kylian Mbappé escribió su nombre con letras de oro en la historia del Mundial, después de convertirse en el máximo goleador histórico de la competición, en una hazaña que el propio astro francés describió como superior a todas sus expectativas.

El delantero de la selección de Francia, de 27 años, posee un registro excepcional en el torneo, tras marcar 22 goles en 22 partidos disputados en el Mundial, confirmando así su lugar entre las figuras más destacadas en la historia de la competición.

La historia de Mbappé con los récords comenzó desde su primera participación en el Mundial de 2018, cuando acaparó las miradas al marcar en la final ante Croacia con diecinueve años, repitiendo la hazaña de la leyenda brasileña Pelé, que marcó en una final del Mundial a la misma edad.

Desde entonces, el capitán de la selección de Francia continuó batiendo récords y superando nombres históricos en la lista de goleadores del Mundial, antes de llegar a la cima y superar al argentino Lionel Messi, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Mbappé habló sobre la magnitud del logro en declaraciones a la cadena "The Athletic", afirmando que siempre soñó con batir récords, pero que jamás imaginó alcanzar tal logro a esta edad.

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Mbappé declaró: "Siempre quise batir récords y hacer que la gente recordara mi nombre, pero, con sinceridad, no esperaba convertirme en el máximo goleador histórico del Mundial a los 27 años".

Y añadió: "El Mundial es el torneo de las mayores figuras y de los más grandes jugadores en la historia del fútbol. Soñaba con participar en este torneo, ni siquiera soñaba con ganarlo, solo con participar en él".

El astro del Real Madrid concluyó sus palabras diciendo: "Por eso, es completamente una locura ser yo quien tenga este récord. Especialmente cuando sabes que el jugador que me precedía era Lionel Messi... sí, es algo histórico".

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