Mbappé muestra una cara aterradora con el Real Madrid y Raphinha lanza el guante del desafío

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El francés Kylian Mbappé continúa ofreciendo niveles excepcionales con el Real Madrid, después de haber entrado en su tercera temporada con la camiseta del conjunto blanco en el mejor estado técnico de su carrera, logrando cifras goleadoras sin precedentes, en un momento en el que el brasileño Raphinha emerge como su principal rival por el liderato de la tabla de goleadores.

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Según lo publicado por el diario español As, Mbappé, que ha marcado 17 goles en 16 partidos esta temporada, vive uno de sus mejores momentos futbolísticos, después de haber comenzado su tercera temporada con el Real Madrid con una destacada racha de partidos consecutivos en los que ha visto puerta, alcanzando las 7 citas, la mejor de su carrera.

Las cifras indican que Mbappé promedió en su primera temporada 0,75 goles por partido, antes de que su promedio ascendiera la temporada pasada a 0,95 goles, mientras que en la temporada actual ha logrado por primera vez superar la barrera del gol por partido, al alcanzar un promedio de 1,06 goles.

Con un total de 103 goles en 119 partidos desde su incorporación al Real Madrid, Mbappé se ha convertido en el arma ofensiva más destacada del conjunto blanco, tras haberse encargado de anotar el 38,64 % de los goles de su equipo.

Asimismo, Mbappé ha elevado su mejor promedio goleador, que registra en la temporada actual, aumentando sus probabilidades de marcar en cada partido hasta el 68 %, lo que significa que ve puerta en dos de cada tres partidos que disputa.

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La efectividad de Raphinha

En medio del potente arranque goleador de Mbappé, destaca el brasileño Raphinha como el único jugador capaz de seguir el ritmo de la estrella francesa en la carrera por los goles, después de haber marcado 19 goles en 14 partidos, situándose al frente de la lista de goleadores de LaLiga.

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La efectividad goleadora de Mbappé, que transforma en gol el 20 % de sus disparos, no ha sido suficiente hasta ahora para superar el destacado inicio del capitán del Barcelona, que se presenta como el rival más importante de la estrella francesa, junto a Harry Kane y Erling Haaland, en la carrera por conquistar los premios de máximo goleador.

Según un estudio realizado por la empresa Bepfeter, Mbappé contaba con una probabilidad del 6,8 % de marcar, de entre 42 jugadores candidatos a ver puerta en el último partido de el Clásico, excluyendo a los porteros presentes en las convocatorias de ambos equipos.

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En cambio, las probabilidades de que marcara Raphinha, que disputó el partido en el estadio de su equipo, alcanzaron el 7,41 %, y tras el final del encuentro, el resultado mostró que cada uno de ellos marcó un gol, pero el jugador del Real Madrid regresó a la capital española con los tres puntos.

Con la superación de la primera mitad de la temporada, ambos jugadores aspiran a afrontar la última etapa de 2027 con un objetivo claro, que consiste en seguir mejorando sus cifras goleadoras y aumentar su cosecha de goles.

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En cuanto a Mbappé, que sigue elevando sus promedios goleadores en comparación con las temporadas pasadas, aspira a que sus goles contribuyan a conducir al Real Madrid hacia la conquista de títulos, lo que confirma que la estrella francesa continúa superando sus límites y batiendo sus propios registros anteriores.