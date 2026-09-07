Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, habló sobre el duelo ante el Inter de Milán, este martes, en la primera jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones de Europa.

Mbappé señaló, en declaraciones a la cadena "beIN Sports": "¿Cuál es el secreto del tropiezo ante el Real Betis? Marcar goles... Creo que jugamos muy bien y creamos muchas ocasiones, pero no marcamos... Yo personalmente fallé muchas, y si jugamos así durante toda la temporada creo que haremos una gran temporada, pues no creo que vaya a fallar este número de ocasiones en los demás partidos".

Y añadió: "Estas cosas pueden pasar, pero mirando el rendimiento general del equipo creo que fue bueno, y no permitimos al rival crear ocasiones y ofrecimos un buen rendimiento, aunque no hicimos lo más importante en el fútbol, que es marcar goles".

Continuó: "¿Crees que este es el año del Real Madrid? Primero creo que tenemos que pensar en cada partido por separado y en lo que podemos hacer para ganar cada encuentro... Ahora tenemos un partido en nuestro estadio en la Liga de Campeones ante un gran equipo... Y estamos contentos de tener la oportunidad de disputar este tipo de duelos y seguiremos trabajando de esta manera".

Prosiguió: "¿Cambian las cosas y la mentalidad cuando jugáis en la Liga de Campeones en comparación con la Liga española? No lo sé... Son dos competiciones diferentes y aquí, en el Real Madrid, siempre tienes que ganar".





Agregó: "¿Por qué declaraste al principio de la temporada pasada que querías que te dirigiera Mourinho? Porque es una persona que sabe ganar... Ha ganado en todos los lugares en los que ha trabajado... Es una gran figura en el mundo del fútbol y en la carrera de los jugadores... Necesitas ganar, pero eso requiere mucha ambición, entusiasmo y emoción, y él trae todo eso consigo".

Añadió: "¿Qué ha cambiado en la personalidad de Mourinho desde su llegada al Real Madrid? No creo que debamos pensar en qué ha cambiado o qué no ha cambiado, sino en lo que hace y en lo que ha aportado... Da a los jugadores mucha confianza y estabilidad... Es muy sincero y dice las cosas como son, y cuando estás en este nivel no necesitas cumplidos ni que alguien te diga que eres el mejor o que no lo eres".

Concluyó: "¿Mourinho insiste en que los delanteros cumplan funciones defensivas? No lo sé... Mourinho insiste en muchas cosas... Insiste en marcar goles porque es lo más importante, y también insiste en la defensa y en la solidez de los equipos, y se centra en muchas cosas porque es el entrenador".



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