¡Mbappé es el culpable!... Bellingham aprovecha el Mundial para presionar a Mourinho

Jude Bellingham, estrella inglesa del Real Madrid, ha dejado claro a su entrenador, José Mourinho, que prefiere jugar detrás de los delanteros, posición en la que brilló con Inglaterra en el Mundial 2026.

«Marcar goles es muy gratificante, y sé que me criticarán por algunos fáciles, pero la verdad es que me encanta», añadió, reafirmando su deseo de seguir llegando al área.

El jugador, de 22 años, añadió, explicando su filosofía a la hora de marcar: «¿Marcan los jugadores goles de suerte? Algunos entran cinco veces al área y no marcan. Yo entro treinta y quizá marco uno, pero sigo intentándolo, y cuando algo se repite, no es casualidad».

En este Mundial con Inglaterra ha marcado cuatro goles y dado una asistencia, solo por detrás de Harry Kane (seis tantos), y ha ayudado a llegar a cuartos.

Su actual nivel evoca su brillante primera temporada en el Real Madrid, cuando jugó detrás de Vinicius y Rodrygo, marcó 23 goles y dio 12 asistencias, y ayudó al equipo a ganar la Liga de Campeones, la Liga y la Supercopa de España.

Con la llegada de Kylian Mbappé y la decisión de jugar con tres delanteros, su rendimiento bajó al recular su posición en el centro del campo, problema agravado por una lesión de hombro ya superada.

Ahora, Tuchel ya conoce sus virtudes y quiere convencer a Mourinho de que la presencia de Mbappé en punta le devolverá su rol ideal detrás de los delanteros. lo que beneficiará al equipo y le devolverá la alegría y la eficacia goleadora que echa de menos la afición del Real Madrid.