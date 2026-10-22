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Muhammad Sharaf Eldeen
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Mbappé encabeza el once ideal de la Champions League y ausencia total de jugadores del Barcelona

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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció este jueves el once ideal de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, que incluyó a varias de las figuras más destacadas de la semana, encabezadas por el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane y su compatriota Declan Rice.

La selección del once ideal de las jornadas de la Champions League corre a cargo del grupo de observadores técnicos de la UEFA.

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La línea de ataque contó con la presencia de Mbappé, estrella del Real Madrid, tras marcar un gol y dar una asistencia en la victoria ante el Leipzig por (4-1), junto a Kane, delantero del Bayern Múnich, que también marcó y asistió durante el empate con el Arsenal (2-2).

En cuanto a la portería, el puesto fue para el suizo Yann Sommer, estrella del Brujas belga, tras contribuir a la victoria de su equipo ante su visitante, el Lens francés, por tres goles a cero.

El once ideal de la tercera jornada quedó de la siguiente manera:

Portería: Yann Sommer (Brujas).

Defensa: Carlos Augusto (Inter de Milán), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Xavier Mbuyamba (LASK Linz).

Centro del campo: Declan Rice (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Scott McTominay (Nápoles), Désiré Doué (París Saint-Germain).

Delantera: Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich).

Actualmente, cinco equipos encabezan la clasificación del torneo con 9 puntos, y son, por orden: París Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis.


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