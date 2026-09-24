Un informe periodístico planteó, este jueves, un nuevo punto de vista sobre la crisis del pálido rendimiento del brasileño Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, esta temporada.

El periodista Ramón Fuentes señaló, a través del diario "Mundo Deportivo", que la pregunta sobre las causas del problema de Vinicius se plantea de forma constante entre la afición del Real Madrid.

Indicó que las estadísticas son claras: en ocho partidos esta temporada, siete de ellos en LaLiga y uno en la Champions League, solo ha marcado un gol.

Afirmó: "La primera cuestión, y la más importante, es la del liderazgo. En este momento, y con la presencia de Kylian Mbappé en el Real Madrid —y no olvidemos que el propio club lo ha postulado con fuerza al Balón de Oro, o al menos como un fuerte competidor frente a Lamine Yamal y otros—, esto margina el papel de Vinicius de forma natural. Y creo que la ausencia de liderazgo es lo que hace que Vinicius sufra".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Y continuó: "El liderazgo dentro y fuera del campo, un buen ejemplo de ello es la selección brasileña en el último Mundial. Allí, y especialmente tras la lesión de Raphinha, no hubo la menor duda. Vinicius fue el líder absoluto sobre el terreno de juego, y lo confirmó ofreciendo una actuación magnífica en el Mundial, incluso en medio de un rendimiento decepcionante del equipo de Carlo Ancelotti".

El periodista prosiguió con su análisis de la crisis: "Luego, para mí, sin duda, el problema radica en su actual falta de cualidades de liderazgo en el Real Madrid, que creo que son fundamentales para la confianza en sí mismo del brasileño. Pero hay otro factor, y es, sin duda, su estado físico. Creo que la temporada acaba de empezar; es cierto que se incorporó a la pretemporada antes que otros jugadores, pero también es cierto que lo vimos disfrutar mucho de este verano".

Y añadió: "Esto también explica por qué no ha alcanzado su nivel habitual, con esa velocidad fulgurante que le permite superar a los rivales. Y el jugador lo nota, y el equipo también lo nota".

Y señaló: "Por supuesto, a todo esto hay que añadir lo que ocurrió este verano con todo el revuelo en torno a la renovación de su contrato, su inminente traspaso al Arsenal, su reciente firma con el Real Madrid y la llegada de Diomandé".

Y prosiguió: "En resumen, todos estos elementos explican por qué no estamos viendo la versión habitual de Vinicius de las temporadas anteriores".

Y concluyó: "En cualquier caso, la temporada acaba de empezar, y tras el parón, veremos si el Real Madrid es capaz de volver al buen camino en LaLiga y cómo afrontará sus próximos partidos en la Champions League. Y cerraremos el mes de octubre con el partido de El Clásico. Veremos cómo responderá Vinicius a todo esto".