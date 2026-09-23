Mbappé, en el punto de mira de los españoles: duras críticas por sus declaraciones sobre el Balón de Oro

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha sido objeto de amplias críticas en España, después de hablar abiertamente sobre sus opciones de competir por el Balón de Oro, apenas unos días antes del cierre de la votación del premio.

Mbappé aseguró que había realizado "un año excelente a nivel individual", considerando que el rendimiento personal representa el criterio más importante en la carrera por conquistar el Balón de Oro, unas declaraciones que provocaron fuertes reacciones de varios periodistas a través de la radio "Cadena SER".

Según recogió la cadena francesa "Foot Mercato", el periodista español Julio Pulido se preguntó cómo aceptaría la afición del Real Madrid estas declaraciones, en un momento en el que el equipo no cuenta con un gran título en el último periodo, mientras que su compañero Javier Herráez consideró que al delantero francés le habría convenido evitar hablar de esta manera, especialmente tras su actuación en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Duras críticas por su candidatura al Balón de Oro

Las críticas no se detuvieron en sus declaraciones, sino que se extendieron a las opciones de Mbappé de ganar el premio, ya que Antón Meana reveló que ni siquiera incluye al delantero del Real Madrid en su lista de los cinco mejores jugadores del mundo.

Meana situó nombres como Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia dentro de sus cálculos, dejando por detrás a Mbappé en su carrera personal por el Balón de Oro.

Por su parte, Dani Garrido criticó que Mbappé se centre de forma exagerada en sus números individuales, señalando que Harry Kane conquistó el premio de la Bota de Oro, al tiempo que considera que la valoración de la competición por el Balón de Oro no debe basarse únicamente en las estadísticas individuales.

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El periodista español fue más allá, poniendo el foco en la actuación de Mbappé en los grandes partidos, y dijo: "Marcar goles en el Mundial ante Irak, Suecia y Paraguay es algo estupendo", antes de señalar la ausencia del impacto esperado del jugador durante la derrota de Francia ante España por 2-0.

Estas fuertes críticas llegan en un momento en el que Mbappé defiende abiertamente sus opciones de ganar el Balón de Oro, en una carrera que vive una fuerte competencia entre varias de las principales estrellas del fútbol mundial.

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