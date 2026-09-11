Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, restó importancia a los ataques que sufrió por parte de los aficionados del club blanco la temporada pasada.

Mbappé, en una entrevista concedida al diario francés "L'Équipe", dijo sobre los silbidos en el estadio Santiago Bernabéu: «Son cosas que ocurren con normalidad. ¿Sabéis a cuántos jugadores han silbado en Madrid? Todos siguen vivos, ¿verdad? Cuando fichas por el Real Madrid, sabes a lo que vienes. No me afectó demasiado. Y, después, entiendo que la afición exprese su descontento».

Sobre la existencia de un complejo de inferioridad en la selección francesa ante España, respondió: «No. Nos equivocamos en la manera de afrontar el inicio de nuestro partido contra ellos en el Mundial. El penalti fue un punto de inflexión, porque antes no estaba pasando gran cosa».

Y añadió: «Cuando vas por detrás en el marcador ante un equipo al que le gusta tener la posesión del balón, las cosas se vuelven más difíciles. No supimos reajustarnos. En cualquier caso, el torneo fue positivo. Conseguimos hacer soñar a los franceses y les hicimos sentir orgullo. Eso también es una victoria».

Sobre el racismo que sufrió por parte de un senador en el Senado de Paraguay, la estrella francesa afirmó: «Conté con el apoyo del gobierno de Paraguay, así como con el apoyo del presidente Emmanuel Macron, con quien estuve en contacto, y con el apoyo de todas las instituciones».

Y concluyó: «Estábamos hablando de lo que dijo Michel Platini, sobre la necesidad de aceptarlo todo. Bueno, yo no acepto estas cosas. Y no tengo ningún problema en demostrar que en 2026 tenemos a personas que ocupan cargos importantes, pero que muestran una incompetencia excepcional. Siempre tendremos la energía necesaria para combatir eso».



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