El delantero del PSG habla de su transferencia abortada al Real Madrid este verano en una entrevista en RMC

"Dije que quería irme y lo dije pronto". Palabra de Kylian Mbappé: "Dije que quería irme del PSG a finales de julio", poniendo luz y taquígrafos a su fichaje frustrado por el Real Madrid durante este verano, en el que confiesa que pidió salir del PSG. "Mi posición era clara. Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. Personalmente, no me gustó mucho decir 'vendrá la última semana de agosto'. Dije al final de Julio que quería irme", ha explicado el parisino.

"Pedí irme del PSG a finales de julio"

"Le dije al PSG que quería irme desde el momento en el que no quería renovar. Quería que el club tuviera dinero para un sustituto de calidad"., apuntó Mbappé en lo que es un avance de una entrevista concedida a Radio Montecarlo estos días. Y añade: "No me corresponde a mí juzgar. Yo mi posición la dejé bastante clara en julio. Decir que lo dije a finales de agosto es mentir. Lo dije en julio".

El artículo sigue a continuación

"Es un club que me trajo mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. La intención era hacer un buen trato. Dije, si no quieres que me vaya, me quedaré ", explicó.

"Se dice que rechacé seis ofertas de renovación, no es cierto"

Además, Mbappé quiso aclarar diversas informaciones surgidas sobre su traspaso frustrado al Real Madrid. "La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extensión, que no quería hablar más con Leonardo, eso no es en absoluto cierto", comentó el delantero.