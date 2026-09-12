El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, respondió a las acusaciones de egoísmo tanto durante su etapa con el Paris Saint-Germain como tras su fichaje por el conjunto blanco.

Mbappé fue preguntado, en su entrevista con el diario francés "L'Équipe", sobre si el gran goleador tiende siempre al individualismo, y respondió: "Todos los jugadores son egoístas, desde el portero hasta el delantero puro. No es una falta de respeto decir que a veces no nos importan mucho ciertas posiciones. El delantero puro siempre está bajo los focos, y tiene que acaparar la atención, a veces con mérito y a veces sin él".

Y añadió: "He marcado goles en partidos en los que otros jugadores fueron mejores que yo, pero en el fútbol, marcar es la parte más difícil y la más valiosa, y por eso es normal que a veces te lleves la gloria y otras veces te enfrentes a lo contrario".

Sobre si su amor por el fútbol había cambiado, el delantero francés comentó: "No, sé separar el juego del negocio. El amor por el juego nunca desaparecerá, me he enamorado de este deporte. Y cuando me retire del fútbol, seguiré viendo los partidos y yendo al estadio, aunque quizá ya no tenga relación con el mundo del fútbol después de eso. Con la experiencia, aprendes a separar las cosas y a no generalizar, porque generalizar es un error. El juego es lo que mueve a una cantidad enorme de personas, y nunca debemos perder eso, pues es la esencia de nuestro trabajo".

Y sobre la diferencia de "ego" entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, Mbappé dijo: "Todos los vestuarios cuentan con este tipo de personas, incluso aquellos en los que no hay estrellas. En mi último año en París, dejándome a mí de lado, no había ninguna estrella; Ousmane Dembélé se convirtió realmente en una estrella después de eso. La gente siempre relaciona el ego con las estrellas y, sin embargo, he visto a jugadores a los que nadie les pide una foto ni un autógrafo y que tienen un ego enorme. Mucha gente tiene ego, y no solo los jugadores, sino también personas que no vemos, que trabajan en las oficinas".



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