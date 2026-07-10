Mbappé: «Da igual si jugamos contra España o Bélgica... y no somos la selección más fuerte de la historia de Francia»

Kylian Mbappé, estrella de Francia, afirmó que su equipo está listo para las semifinales del Mundial 2026 y que le da igual enfrentar a España o Bélgica.

En la zona mixta, Mbappé declaró: «No me importa; si es Bélgica, que sea Bélgica, y si es España, que sea España. Ya veremos qué pasa. Es una semifinal y siempre será complicada, sea como sea».

Sobre su rol de líder, añadió: «Me siento muy a gusto con Francia. Es un grupo al que quiero mucho. Hay amigos de años y jóvenes que me ven como un jugador veterano».

“Debo ser un ejemplo, sobre todo emocional y psicológico, pues soy el que más partidos mundialistas ha jugado en este grupo. Sé lo que significa estar en un Mundial y lo que debo transmitir”.

Mbappé comparó este grupo con el de 2018: «Este equipo no es el más fuerte. Yo fui campeón y subcampeón del mundo, mientras que este grupo aún no lo ha logrado. Pero tiene el mayor potencial para planificar el futuro. La plantilla actual tiene gran calidad y hace soñar, aunque los equipos fuertes son los que ganan títulos. Por ahora, no veo ninguna copa de oro a mi lado».