En su primer mes como candidato fuera de lo común para liderar el ataque del Real Madrid, Kylian Mbappé resolvió la competencia de forma temprana y se coronó con el premio "MAHOU Five Star" al mejor jugador del equipo en el mes de agosto, enviando un claro mensaje de amenaza a todos los rivales del conjunto blanco: esta es mi temporada.

La coronación de la estrella francesa fue merecida por todos los conceptos, después de haber sido la diferencia en el arranque del equipo, ya que participó como titular en los tres partidos de Liga y marcó 4 goles que llevaron al Real Madrid a sumar el pleno de puntos y a colocarse al frente de forma temprana.

Tras recibir el premio en la ciudad deportiva de Valdebebas, Mbappé apareció ante la cámara oficial del club con gran confianza y un tono no exento de ambición, afirmando que lo ocurrido en agosto no es más que el comienzo.

Mbappé dijo, en declaraciones recogidas por medios de comunicación españoles: "Hemos comenzado la temporada con buen pie, y espero que continuemos por este camino el sábado. Creo que hay muchos éxitos que se pueden lograr esta temporada".

La estrella francesa añadió, hablando de sus motivaciones personales: "Estoy deseando ayudar al equipo y demostrar nuestra capacidad de conseguir grandes logros este año. Siempre estoy contento de jugar aquí, sé que es un gran honor vestir esta camiseta".

Mbappé no dejó pasar la oportunidad de hablar del ambiente dentro del vestuario, especialmente después del mercado de fichajes de verano que vio la llegada de nuevos nombres para reforzar la plantilla de José Mourinho.

El capitán de la selección de Francia aclaró: "Siempre es bueno ver caras nuevas. Están ilusionados por servir al escudo del club, el Real Madrid. Nos hemos preocupado por que todos se adapten con la mayor fluidez posible para que podamos ir todos en la misma dirección".

Y parece que la compenetración de la que habla Mbappé empezó a dar sus frutos rápidamente sobre el terreno de juego, donde el francés lidera el ataque del Real Madrid hacia una temporada por la que todos apuestan para que sea la temporada de los grandes títulos.

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