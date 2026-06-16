Mbappé cambia su famosa celebración ante Senegal... y el motivo se debe a un reto televisivo

La estrella francesa Kylian Mbappé cumplió su promesa; el martes, en el partido contra Senegal, el capitán de los “Gallos” renunció a su habitual celebración de “cruzar los brazos” y sorprendió a todos con un gesto que encantó a los aficionados. El encuentro terminó 3-1 a favor de los Gallos.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 66 tras un pase en profundidad de Michael Olise, quedó solo ante Édouard Mendy y definió con un disparo raso.

Días antes, el delantero del Real Madrid había sido invitado por James Corden en el «Carpool Karaoke» de FOX Sports; donde prometió celebrar cualquier gol en el Mundial imitando el gesto del “flautista”.

Todo surgió durante una charla sobre su infancia, cuando Mbappé reveló, según L’Équipe: «Mis padres querían que explorara ámbitos diferentes para ampliar mis horizontes», y contó que estudió flauta en el conservatorio uno o dos años.

Corden le retó a celebrar así en la fase final del Mundial y el delantero aceptó. «En el primer partido contra Senegal, si marco, lo haré por ti». Mbappé cumplió su palabra en el MetLife tras batir a los Leones de la Teranga.