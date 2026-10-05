Lamine Yamal y Erling Haaland continúan encabezando la lista de los jugadores más valiosos del mundo, ya que la estrella del Barcelona y el delantero del Manchester City mantienen un valor de mercado de 220 millones de euros.

El diario Sport informó de que Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ocupa el tercer puesto con un valor de 200 millones de euros.

El portal "Transfermarkt" realizó una nueva actualización de los valores de mercado de los jugadores este lunes, aunque los 3 jugadores más valiosos del mundo no experimentaron ningún cambio en su valor.

Lamine Yamal mantiene un inicio de temporada muy fuerte, después de haber marcado 8 goles y dado 6 asistencias en 8 partidos con el Barcelona, además de 4 goles y una asistencia en 3 partidos con la selección española.

La superioridad de Yamal confirma que merece permanecer en lo más alto de la clasificación, junto a Haaland, quien hasta ahora ha marcado 7 goles en 7 partidos con el Manchester City.

Hace unos meses, Yamal y Haaland hicieron historia al convertirse en los primeros jugadores en la historia del fútbol cuyo valor de mercado supera la barrera de los 200 millones de euros.

En el cuarto puesto, el valor de Michael Olise subió de 170 a 180 millones de euros, ampliando ligeramente la diferencia con Jude Bellingham, cuyo valor es de 160 millones de euros, y Pedri, cuyo valor es de 150 millones de euros.

Pedri, que ocupa el sexto puesto, es el segundo jugador más valioso del Barcelona en cuanto a valor de mercado.

João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha comparten el séptimo puesto con un valor de 140 millones de euros cada uno.

En cuanto a Vinícius Júnior, su valor de mercado descendió en 10 millones de euros, de 140 a 130 millones, pero mantiene el décimo puesto en la lista de los jugadores más valiosos del mundo.