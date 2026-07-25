¿Mazraoui o Dalot? Ferdinand: esto es lo que haría si estuviera en el lugar de Carrick

Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United, encendió tempranamente el debate sobre la identidad del lateral derecho titular del Manchester United antes del inicio de la nueva temporada, después de zanjar su postura sobre la competencia entre Noussair Mazraoui y Diogo Dalot.

Ferdinand considera que Mazraoui merece ser titular con el equipo en el arranque de la temporada 2026-2027 de la Premier League.

El sitio marroquí Hesport recogió del podcast "Rio Ferdinand Presents": "Si estuviera en el lugar de Michael Carrick, elegiría a Noussair Mazraoui para empezar la temporada en detrimento de Diogo Dalot, así de sencillo".

Explicó que Mazraoui regresó del Mundial en su mejor momento, y añadió: "Volvió con mucha confianza y a un ritmo alto. En ocasiones, los grandes torneos otorgan a los jugadores un impulso técnico y anímico, y el entrenador inteligente sabe cómo aprovecharlo".

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La antigua estrella inglesa elogió las cualidades del lateral marroquí, subrayando que la calma bajo presión es lo que más lo distingue, junto a su capacidad para jugar en espacios reducidos y para manejar el balón con confianza, además de su buena comprensión de los momentos en los que debe avanzar hacia zonas interiores o mantener su posición en la banda derecha.

Agregó que estas características serán de gran importancia si Michael Carrick pretende imponer un estilo basado en el control y la posesión en el Manchester United.

En contrapartida, Ferdinand insistió en que Diogo Dalot ha ofrecido buenos rendimientos y ha sido un elemento fiable en las filas del equipo durante las temporadas pasadas, pero recalcó que la competencia debe permanecer abierta, al decir: "El fútbol depende del estado de forma y del nivel actual, y ningún jugador debería tener asegurado su puesto en el once titular".

Cerró sus declaraciones subrayando que Mazraoui se ha ganado el derecho de comenzar la temporada en el once titular, señalando que, si logra trasladar el nivel que mostró en el Mundial a la competición de la Premier League, podría convertirse en uno de los jugadores más importantes del Manchester United durante la nueva temporada.

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