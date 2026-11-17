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Gary Neville, leyenda del Manchester United, salió en defensa del portugués Diogo Dalot, lateral del conjunto de Old Trafford, pese a las críticas que recibe por su bajón de rendimiento esta temporada, y aseguró que hay otros tres defensas de los que habría que desprenderse antes de plantearse su salida del club.

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Dalot ha recibido duras críticas por su rendimiento con el Manchester United, en un contexto de bajón en los resultados del equipo y en el nivel de la defensa, pero Neville considera que el futbolista portugués se ha convertido en un blanco fácil de las críticas, sobre todo porque no recibe el apoyo suficiente de sus compañeros de la línea defensiva.

Con la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo del Manchester United, Neville pidió al técnico argentino que no se precipite a la hora de decidir el futuro de Dalot, al considerar que la valoración de su nivel también debe tener en cuenta el rendimiento colectivo del sistema defensivo.

«Creo que si jugara en una buena defensa, su situación sería mejor, pero su defensa es un desastre. Su posición no es la ideal y puede mejorar con el balón y en todo lo que aporta, pero creo que se ha convertido en un blanco demasiado fácil para las críticas», afirmó Neville en una charla con Mark Goldbridge en el programa «Stick to United».

La leyenda del Manchester United añadió, según recoge el «Daily Mail», que a veces escucha a amigos suyos aficionados del equipo burlarse de Dalot, lo que le lleva a preguntarse si ven algo que él no percibe, antes de desvelar tres nombres que, a su juicio, deberían salir antes que el lateral portugués.

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Neville explicó que empezaría la reconstrucción de la zaga desprendiéndose del marroquí Noussair Mazraoui, el argentino Lisandro Martínez y el neerlandés Matthijs de Ligt, al considerar que la continuidad de estos jugadores debe revisarse con más prioridad que el futuro de Dalot.

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«Me desharía de Mazraoui mucho antes que de Dalot, y también de Martínez, y de De Ligt también. Tiene un gran problema porque no juega al fútbol, y si un jugador es propenso a las lesiones y no juega con regularidad, no se le puede preferir a uno que juega cada semana. Quieres un jugador fiable que juegue de forma continua», prosiguió.

Neville insistió en que Martínez estaría sin dudarlo en su lista de salidas, reiterando así su postura sobre el central argentino, mientras que considera que las continuas lesiones de De Ligt lo convierten en una opción adecuada para prescindir de él en la próxima etapa de cambios.

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La visión de Neville sobre la reconstrucción de la defensa no se limitó a señalar a los que deberían salir, sino que también habló de los jugadores que cree que Pochettino mantendrá, con Luke Shaw, Harry Maguire y el francés Leny Yoro a la cabeza, además de Dalot.

Neville cree que Luke Shaw merece una nueva oportunidad a las órdenes de Pochettino, sobre todo porque el técnico conoce bien sus capacidades, aunque señaló que el historial de lesiones que persigue al lateral inglés podría obligar al club a fichar a un nuevo jugador para el lateral izquierdo.

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«Se quedará con Shaw porque lo conoce bien, y quizá pueda sacarle el máximo partido, pero su problema son las lesiones, así que tendrá que manejarlo con cuidado, y también necesitará fichar a un lateral izquierdo», dijo.

También prevé la continuidad de Harry Maguire, ya que, según explicó, Pochettino podría confiar en su capacidad para cumplir con las tareas defensivas requeridas, mientras que considera que Leny Yoro tiene un potencial que se puede desarrollar pese a algunos problemas que se aprecian en su rendimiento actual.

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Neville se refirió al central francés diciendo que parece delgado y que le falta equilibrio físico en algunas situaciones, y comparó sus movimientos sobre el terreno de juego con los de Bambi sobre el hielo, aunque al mismo tiempo subrayó que el jugador aún tiene un gran margen de mejora a medida que gane fuerza y experiencia.

Señaló que la convocatoria de Yoro con la selección de Francia es un indicio del potencial que posee, aunque todavía no lo haya mostrado plenamente en el Manchester United, y considera que el jugador necesita trabajar su fuerza física y su solidez en los duelos directos.

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Neville puso como ejemplo el caso de Rio Ferdinand, que se desarrolló físicamente tras llegar al Manchester United, después de que Sir Alex Ferguson advirtiera en su momento que necesitaba más fuerza, y aseguró que Yoro podría seguir el mismo camino si logra desarrollar su físico.

Neville cerró su planteamiento de cambios en la defensa asegurando que Pochettino necesitará fichar al menos a tres nuevos defensas si quiere construir una zaga capaz de competir, manteniendo a Shaw, Maguire, Yoro y Dalot, y prescindiendo de Mazraoui, De Ligt y Martínez.

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La postura de Neville sobre Martínez llega en un momento en el que el central argentino sigue jugando con el Manchester United esta temporada, pese a las críticas que lanzó contra la directiva del club en una polémica entrevista el mes pasado, lo que lo ha convertido en uno de los nombres que más suenan en el debate sobre el futuro de la defensa del equipo.