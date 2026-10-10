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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Traducido por

Mazazo: Vinícius, apartado del once del Madrid ante el Villarreal

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Vinicius Junior
España

Mourinho prefiere a Diomande antes que a Vinicius

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse a su invitado Villarreal, la noche del sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga.

Mourinho prefirió dejar fuera del once titular a su jugador brasileño Vinicius Junior, que se quedará en el banquillo.

Por el contrario, el entrenador portugués apostó por el jugador marfileño Yan Diomande en el once titular, para acompañar a Jude Bellingham y Kylian Mbappé en la línea ofensiva.

Asimismo, Fede Valverde estuvo presente en el once titular, pese a las dudas que rodeaban su participación tras su lesión en el derbi de Madrid.

La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Rüdiger, Konaté, Carreras, Trent Alexander-Arnold

Centro del campo: Fede Valverde, Arda Güler, Tchouaméni

Ataque: Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé


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