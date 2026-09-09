Momento muy amargo para el BVB y Karetsas. El extremo griego se sentó de repente en el suelo a los 23 minutos en el Signal Iduna Park, sin intervención de nadie. Antes había realizado un regate completamente normal y dado un pase. Después, sin embargo, levantó el brazo y pidió asistencia. Poco después acudieron los sanitarios, y el nuevo fichaje fue sacado del campo entre los aplausos de los espectadores y con lágrimas en los ojos.

"Cuando los médicos ni siquiera le miraron las piernas, sino que solo estaban pendientes de la parte superior del cuerpo, se me heló la sangre. No le deseamos una historia así a nadie. Son imágenes muy duras las que tuvimos que ver", explicó la leyenda del club de Dortmund Mats Hummels como experto en Prime Video.

Ahora el griego será examinado en el hospital, "para al final descartar cualquier cosa. Tenemos que esperar a ver qué arrojan los próximos días", dijo el director general deportivo Lars Ricken tras la victoria por 3-2 contra los españoles. Él mismo estaba "naturalmente bastante conmocionado. Fueron problemas circulatorios surgidos de la nada. No había habido ninguna señal", añadió Ricken.

En la misma línea se expresó Ole Book. "Salí con él, pero en ese momento no podía hablar directamente. Esperamos, por supuesto, que mejore muy, muy rápido y que no sea nada grave", dijo el director deportivo del Dortmund.

Book también indicó que no había habido señales de problemas. "Llegó de manera muy repentina. Se sentó y luego fue trasladado al hospital para someterse a más pruebas, donde todavía sigue ahora. Eso, por supuesto, empaña claramente el ambiente."

El BVB había comunicado al comienzo de la segunda parte que el nuevo fichaje de 18 años se encontraba "bien dadas las circunstancias". Ese mensaje también se lo había transmitido el entrenador Niko Kovac a su equipo en el descanso. "Les dije a mis jugadores que todo estaba bien. Ellos también se preocupan", señaló Kovac.

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Gran mala suerte: ¿quiénes están lesionados actualmente en el BVB?

Para el BVB, una baja prolongada de Karetsas sería un golpe muy duro. El nuevo fichaje Giannis Konstantelias ya se había roto el ligamento cruzado en su primer partido de Bundesliga contra el HSV en la primera jornada y estará mucho tiempo de baja.

Como su sustituto, Ethan Nwaneri llegó cedido por el FC Arsenal a última hora antes del cierre del mercado. Nwaneri entró el martes por Karetsas. También en defensa sufre actualmente el Dortmund problemas por lesiones. Kovac tuvo que sustituir a Nico Schlotterbeck, Emre Can y Filippo Mane en el duelo contra el Villarreal.

Ramy Bensebaini sigue tocado también por una contusión en la caja torácica, aunque de todos modos no habría sido elegible para jugar por su tarjeta amarilla-roja del partido ante el Atalanta Bérgamo (1-4) en febrero.