Momento muy amargo para el BVB y Karetsas. El veloz extremo griego se sentó de repente sobre el césped a los 23 minutos en el Signal Iduna Park, sin intervención de ningún rival. Antes, todavía había realizado un regate completamente normal y dado un pase. Luego, sin embargo, levantó el brazo y pidió asistencia.

Debido a una gestión de cargas, anteriormente se había perdido el entrenamiento previo al partido y solo se había ejercitado de manera individual. Aún no hay un diagnóstico, pero como los servicios médicos entraron rápidamente al terreno de juego con una camilla, parece que no se trata "solo" de una lesión muscular.

El jugador de 18 años fue llevado al vestuario en camilla. El público en el estadio se puso en pie y primero le mostró consuelo con aplausos. Ethan Nwaneri entró en su lugar por Karetsas.

Gran mala suerte: ¿quiénes están lesionados actualmente en el BVB?

Para el BVB, una lesión grave de Karetsas sería un duro golpe. El nuevo fichaje Giannis Konstantelias ya se había roto el ligamento cruzado en su primera aparición en la Bundesliga contra el HSV en la primera jornada y estará de baja durante mucho tiempo. Como su sustituto, Nwaneri fue cedido por el FC Arsenal a última hora antes del cierre del mercado de fichajes.

También en defensa, el Dortmund arrastra actualmente problemas por lesiones. El entrenador Niko Kovac tuvo que sustituir a Nico Schlotterbeck, Emre Can y Filippo Mane en el duelo contra el Villarreal.

Ramy Bensebaini sigue siendo duda por una contusión en la caja torácica, aunque de todos modos no habría podido jugar debido a su tarjeta amarilla y roja del partido ante la Atalanta de Bérgamo (1-4) en febrero.