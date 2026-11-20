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El Bayern de Múnich ha sufrido un duro golpe tras confirmarse que su estrella inglesa Harry Kane padece una rotura de uno de los ligamentos del tobillo, lo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Al mismo tiempo, planean las dudas sobre la lesión de su compañero francés Michael Olise, que también tuvo que abandonar el partido ante el Colonia.

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Según informa Sky Sport Alemania, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, confirmó que Kane sufre una rotura del ligamento tibioperoneo, lo que lo obligará a estar de baja en el conjunto bávaro durante un largo periodo.

Kane se lesionó en el minuto 15 del partido ante el Colonia, que terminó con empate 1-1, tras un choque con Joel Schmied dentro del área, y después ya no pudo completar el encuentro.

El árbitro Robin Braun no señaló falta en la jugada, y el VAR tampoco apreció ninguna infracción por parte de Schmied.

Kane intentó seguir jugando, pero no pudo continuar en el partido y se vio obligado a abandonar el terreno de juego.

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Tom Bischof entró en sustitución del delantero inglés en el minuto 20, después de confirmarse que este no podía terminar el encuentro.

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Eberl aseguró que Kane estará fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente 3 meses, mientras que Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, también habló de una ausencia del delantero inglés que se prolongará varios meses.

Preocupación por Olise

Los problemas del Bayern de Múnich no se limitaron a la lesión de Kane, ya que Michael Olise también tuvo que abandonar el partido por lesión. El extremo francés se quedó en el vestuario en el descanso y fue sustituido por Tim Binder, que debutó así en la Bundesliga.

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Posteriormente, Olise salió del estadio ayudado por unas muletas, una imagen que aumentó la preocupación por su estado físico.

Vincent Kompany declaró a Sky Sport Alemania: «Creo que es solo una medida de precaución y espero que Michael vuelva a estar bien a partir del próximo lunes».

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El club bávaro todavía no dispone de un diagnóstico definitivo sobre la lesión de Olise, a la espera de que se someta a las pruebas médicas necesarias para determinar el alcance de la dolencia y su posible tiempo de baja.

Tras la salida de Olise, la línea de ataque del Bayern de Múnich sobre el terreno de juego estuvo formada por Binder, Karl, Braun y Bischof, con una media de edad de 20,8 años.

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Después de las lesiones de Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismael Saibari, el capitán de la selección inglesa cayó lesionado en el primer partido del conjunto bávaro tras el parón internacional.

Las bajas del Bayern de Múnich no se limitan a los jugadores de la línea ofensiva, ya que el equipo tampoco puede contar con su capitán, Manuel Neuer, ni con el lateral Alphonso Davies.

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El técnico belga ya había apuntado a la posibilidad de que el extremo Luis Díaz regrese al equipo la próxima semana, en un momento en el que el Bayern de Múnich busca recuperar a algunos de sus lesionados antes de afrontar la siguiente fase de la temporada.