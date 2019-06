Mayron George no se preocupa por la falta de gol en Costa Rica

La Sele sólo convirtió un tanto en los últimos cuatro partidos, de cara a la Copa Oro, pero el atacante de confianza de Matosas no pierde la fe.

quedó en cero en el arco rival contra Perú y llegó a una cifra preocupante, de sólo un gol anotado en los últimos cuatro amistosos de preparación para la .

Mayron George, uno de los atacantes por los que apuesta Gustavo Matosas, remarcó que no siente la presión de no marcar tantos. "Si bien es el trabajo de un delantero y los aficionados quieren goles, lo primero es hacer lo que el técnico me pide y apoyar a mis compañeros. El gol llegará cuando tenga que llegar”, declaró ante los medios.

El delantero, de 25 años y actualmente en el fútbol de , resaltó: “Siento que he mejorado muchos aspectos desde que juego en Europa, sobre todo la madurez. Soy un jugador mucho más maduro de cuando estaba en Limón y se ha reflejado en todos los años que llevo allá. Todavía no he llegado donde quiero llegar”.

Además, George reconoció que le pide consejos a Álvaro Saborio, de gran actualidad en el fútbol costarricense, especialmente para mejorar movimientos en ataque.