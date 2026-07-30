Se amplía el círculo de polémica en torno al proyecto del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, relativo a la venta de una participación de los derechos comerciales del Mundial y del futuro de los torneos de la FIFA a inversores del sector privado, ya que ha aumentado el número de federaciones nacionales que han anunciado su oposición al proyecto.

El diario español "As" publicó, a través de sus cuentas oficiales, una imagen que muestra el mapa de las posturas de las confederaciones continentales hasta este momento.

El periódico señaló que la UEFA (Europa), la Concacaf (Norteamérica y Centroamérica) y la Confederación Asiática han anunciado su rechazo al proyecto, mientras que hasta el momento no se han pronunciado oficialmente las confederaciones de África (CAF), Sudamérica (Conmebol) y Oceanía (OFC), con lo que el total de países que rechazan el proyecto asciende a 136, frente a 75 países que aún no han anunciado su postura.

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Esto llega después de que las 55 federaciones de Europa anunciaran el boicot a todos los torneos de la FIFA si el proyecto sigue adelante, al considerar que "el Mundial no está en venta" y que convertir el torneo en un activo de inversión representa una grave extralimitación respecto a la naturaleza del juego y su gestión.

Asimismo, las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática se sumaron a los opositores del proyecto, lo que amplió el círculo de la crisis dentro del fútbol mundial, según "As".

La propuesta consiste en crear una nueva entidad para gestionar los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, con la venta de una participación de hasta el 20% a inversores externos, lo que ha suscitado amplias críticas por la falta de consulta con las confederaciones continentales y nacionales, en medio del temor por la influencia de los inversores en el futuro de los grandes torneos.



