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Ya no es un simple rumor en el mercado de fichajes de la liga saudí. Esta vez es la propia prensa europea la que ha hecho sonar la alarma ante la amenaza de que sus estrellas acaben en Oriente Medio.

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Tras el informe publicado por el diario británico «The Times», todo el Viejo Continente habla de un nuevo plan saudí que podría cambiar el mapa del fútbol mundial y que pone a Europa en máxima alerta.

Según el diario, la posibilidad de elevar de 10 a 14 el límite máximo de jugadores extranjeros por equipo saudí ha cobrado gran fuerza en las últimas horas, un cambio que, de producirse, supondría un auténtico terremoto en el mercado de fichajes.

La prensa británica ha abordado con un interés sin precedentes los cambios previstos en la normativa saudí, al considerar que la Liga Profesional Saudí busca ahora una etapa completamente nueva de captación, después de que muchos clubes hayan alcanzado el máximo de jugadores extranjeros permitido por su reglamento actual.

La historia comenzó tras la salida de un gran número de estrellas, encabezadas por Cristiano Ronaldo, en 2023, cuando Arabia Saudí irrumpió con fuerza en el mercado de las estrellas y atrajo a nombres ilustres procedentes de las ligas europeas. Hoy, la solución parece sencilla para los saudíes: abrir aún más la puerta.

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De hecho, atendiendo a los detalles de la normativa actual, la Federación Saudí de Fútbol permite un máximo de ocho jugadores extranjeros en el primer equipo, con la posibilidad de añadir otros en la categoría sub-21. Por tanto, el cambio propuesto aliviaría la carga de la planificación deportiva de los clubes de la liga saudí, que en los últimos años han captado a grandes nombres.

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Esta inversión también convenció a destacados futbolistas españoles como Íñigo Martínez, Nacho Fernández y Óscar Rodríguez, que se han convertido en estrellas emergentes en Oriente Medio. Pero, pese a todo ello, la prensa europea considera que el proyecto futbolístico saudí no se ha detenido, sino que evoluciona con el tiempo.

La emisora española «Cadena SER» señaló que la aprobación de este nuevo plan, que todavía está en revisión, tendría un efecto adverso para las grandes ligas europeas. Los precedentes de los grandes fichajes facilitados por la inmensa riqueza saudí se han convertido en una señal de alarma para Europa, que teme perder más estrellas, no solo nombres consagrados, sino también jóvenes y talentos emergentes.

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Según informaciones procedentes de Inglaterra, el objetivo es aplicar la nueva normativa para el verano de 2027, una fecha que la prensa europea considera muy cercana y que obliga a los clubes europeos a una carrera contrarreloj para encontrar soluciones que protejan su talento.

Por otro lado, algunos periódicos europeos advierten de otro efecto más grave: el retroceso del papel del propio fútbol saudí. Si la llegada de estrellas extranjeras ya ha eclipsado la aportación de los jugadores saudíes en el campo, su papel podría quedar completamente marginado en plantillas de 25 jugadores, 14 de ellos fichados en el extranjero.

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Ahora, la pregunta que se plantea la prensa europea no es si Arabia Saudí ejecutará el plan, sino cuándo lo hará y cómo responderá Europa a esta nueva amenaza. La próxima batalla no se librará en el terreno de juego, sino en el mercado de fichajes, y Europa sabe bien que esta vez el rival no tiene límites económicos.